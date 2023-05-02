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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 77 долларов впервые с 27 марта
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 77 долларов впервые с 27 марта - РИА Новости, 02.05.2023
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 77 долларов впервые с 27 марта
Мировые цены на нефть ускорили падение до более чем 3%, стоимость марки Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель впервые с 27 марта, следует из данных... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:10
2023-05-02T17:10
2023-05-02T17:27
экономика
цены на нефть
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brent
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение до более чем 3%, стоимость марки Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель впервые с 27 марта, следует из данных торгов.По состоянию на 17.21 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,37%, до 76,56 доллара за баррель, впервые с 27 марта опустившись ниже 77 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дешевели на 3,66%, до 72,9 доллара.Рынки продолжают реагировать на слабую статистику из Китая - одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны опустился ниже нейтральной отметки - до 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте, а в непроизводственном секторе - до 56,4 пункта с 58,2 пункта месяцем ранее.По мнению старшего аналитика ActivTrades Рикардо Евангелиста (Ricardo Evangelista), слова которого приводит портал MarketWatch, цены на нефть снижаются с момента открытия рынка в понедельник после выхода "разочаровывающих данных из Китая, которые показали падение производственной активности в главном мировом импортере нефти"."Данные вызвали некоторую обеспокоенность среди инвесторов, повлияв на перспективы роста второй по величине экономики мира и ухудшив глобальные перспективы спроса на нефть", - заключил эксперт.
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экономика, цены на нефть, wti (нефть), brent, китай
Экономика, Цены на нефть, WTI (нефть), Brent, Китай
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 77 долларов впервые с 27 марта
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель впервые с 27 марта