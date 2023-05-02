https://ria.ru/20230502/brent-1869210861.html

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 77 долларов впервые с 27 марта

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 77 долларов впервые с 27 марта - РИА Новости, 02.05.2023

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 77 долларов впервые с 27 марта

Мировые цены на нефть ускорили падение до более чем 3%, стоимость марки Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель впервые с 27 марта, следует из данных... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:10

2023-05-02T17:10

2023-05-02T17:27

экономика

цены на нефть

wti (нефть)

brent

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение до более чем 3%, стоимость марки Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель впервые с 27 марта, следует из данных торгов.По состоянию на 17.21 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,37%, до 76,56 доллара за баррель, впервые с 27 марта опустившись ниже 77 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дешевели на 3,66%, до 72,9 доллара.Рынки продолжают реагировать на слабую статистику из Китая - одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны опустился ниже нейтральной отметки - до 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте, а в непроизводственном секторе - до 56,4 пункта с 58,2 пункта месяцем ранее.По мнению старшего аналитика ActivTrades Рикардо Евангелиста (Ricardo Evangelista), слова которого приводит портал MarketWatch, цены на нефть снижаются с момента открытия рынка в понедельник после выхода "разочаровывающих данных из Китая, которые показали падение производственной активности в главном мировом импортере нефти"."Данные вызвали некоторую обеспокоенность среди инвесторов, повлияв на перспективы роста второй по величине экономики мира и ухудшив глобальные перспективы спроса на нефть", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20230430/neft-1868816068.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, wti (нефть), brent, китай