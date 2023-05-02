https://ria.ru/20230502/bomby-1869142345.html
Новая тактика русских перевернула все. ВСУ отчаянно пытаются выжить
Новая тактика русских перевернула все. ВСУ отчаянно пытаются выжить - РИА Новости, 02.05.2023
Новая тактика русских перевернула все. ВСУ отчаянно пытаются выжить
Несколько месяцев назад украинские войска заявляли чуть ли не о "закрытом небе" – благодаря работе своей ПВО. Однако сейчас ВКС России снова господствуют в... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:24
2023-05-02T13:24
2023-05-02T13:24
специальная военная операция на украине
россия
угледар
воздушно-космические силы россии
технологии
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Несколько месяцев назад украинские войска заявляли чуть ли не о "закрытом небе" – благодаря работе своей ПВО. Однако сейчас ВКС России снова господствуют в небе. Им удалось подобрать один из "ключиков"."Складные крылья"В последние недели авиация стала активно применять авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.Наиболее активно это оружие применяется на Донецком направлении.УМПК, по сути, представляет собой набор складных крыльев и модуль навигации, в который перед полетом вводятся координаты цели. Этот комплект устанавливают на обычную свободнопадающую авиабомбу и позволяет ей корректировать свою траекторию в полете.В зависимости от высоты дальность полета составляет от 30 до 80 километров. Точность бомбы позволяет уничтожать отдельные фортификационные сооружения, или здания.Больше взрывчаткиТаким образом, истребители-бомбардировщики получают возможность поражать цели, не входя в зону действия ПВО. И, что более важно, делать это регулярно и в больших объемах.Свободнопадающих бомб калибров от 500 килограмм и выше на складах ВКС еще очень-очень много. А комплект УМПК, для преобразования их в высокоточные, стоит в разы дешевле серийной корректируемой КАБ. Стоимость же простой фугасной ФАБ-500 не превышает 300 тысяч рублей. В сборе же боеприпас стоит около двух миллионов рублей.Преимущество авиабомб перед артиллерийскими снарядами очевидно – большая поражающая мощь. Около 70 процентов стартовой массы бомбы – боевая нагрузка. А в ракете, или снаряде взрывчатка занимает всего 15 процентов массы.Учитывая, что модули УМПК в будущем планируется установить на полуторатонные ФАБ-1500, ВКС России получат грозное оружие, способное быстро "разобрать" любой опорный пункт.Западный опытВсю мощь бомбардировочной авиации ВКС России в полной мере познали на себе прошлой весной боевики "Азова"*, засевшие в подземельях мариупольского комбината "Азовсталь". Противодействия ПВО не было, и тяжелые Ту-22М3 развернулись во всю мощь. Территорию завода ежедневно ровняли фугасными ФАБами, бетонобойными БЕТАБами, объемно-детонирующими ОДАБами.Именно этот фактор сломил гарнизон комбината психологически и принудил его к сдаче – воды и продуктов в бункерах завода хватало еще на месяцы осады.Сейчас авиация активно применяет "крылатые" бомбы по авдеевскому укрепрайону, а также уничтожает ими высотные дома в Угледаре. Именно из-за этих девятиэтажек, на крышах которых засели наблюдатели и арткорректировщики, к городу невозможно подобраться незамеченным.Судя по данным разведки 1-го армейского корпуса, ВСУ на этом направлении несут серьезные потери.Такая схема стала достаточно простым, недорогим и эффективным решением, которое позволяет как сберечь жизни летчиков, так и дать им возможность выполнить боевое задание. Американцы успешно используют свой аналог УМПК – JDAM - с 90-х годов. Этот опыт не стыдно перенять.* Запрещенная в России террористическая организация
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россия, угледар, воздушно-космические силы россии, технологии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Воздушно-космические силы России, Технологии
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Несколько месяцев назад украинские войска заявляли чуть ли не о "закрытом небе" – благодаря работе своей ПВО. Однако сейчас ВКС России снова господствуют в небе. Им удалось подобрать один из "ключиков".
В последние недели авиация стала активно применять авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
Наиболее активно это оружие применяется на Донецком направлении.
УМПК, по сути, представляет собой набор складных крыльев и модуль навигации, в который перед полетом вводятся координаты цели. Этот комплект устанавливают на обычную свободнопадающую авиабомбу и позволяет ей корректировать свою траекторию в полете.
В зависимости от высоты дальность полета составляет от 30 до 80 километров. Точность бомбы позволяет уничтожать отдельные фортификационные сооружения, или здания.
Таким образом, истребители-бомбардировщики получают возможность поражать цели, не входя в зону действия ПВО. И, что более важно, делать это регулярно и в больших объемах.
Свободнопадающих бомб калибров от 500 килограмм и выше на складах ВКС еще очень-очень много. А комплект УМПК, для преобразования их в высокоточные, стоит в разы дешевле серийной корректируемой КАБ. Стоимость же простой фугасной ФАБ-500 не превышает 300 тысяч рублей. В сборе же боеприпас стоит около двух миллионов рублей.
Преимущество авиабомб перед артиллерийскими снарядами очевидно – большая поражающая мощь. Около 70 процентов стартовой массы бомбы – боевая нагрузка. А в ракете, или снаряде взрывчатка занимает всего 15 процентов массы.
Учитывая, что модули УМПК в будущем планируется установить на полуторатонные ФАБ-1500, ВКС России получат грозное оружие, способное быстро "разобрать" любой опорный пункт.
Всю мощь бомбардировочной авиации ВКС России в полной мере познали на себе прошлой весной боевики "Азова"*, засевшие в подземельях мариупольского комбината "Азовсталь". Противодействия ПВО не было, и тяжелые Ту-22М3
развернулись во всю мощь. Территорию завода ежедневно ровняли фугасными ФАБами, бетонобойными БЕТАБами, объемно-детонирующими ОДАБами.
Именно этот фактор сломил гарнизон комбината психологически и принудил его к сдаче – воды и продуктов в бункерах завода хватало еще на месяцы осады.
Сейчас авиация активно применяет "крылатые" бомбы по авдеевскому укрепрайону, а также уничтожает ими высотные дома в Угледаре
. Именно из-за этих девятиэтажек, на крышах которых засели наблюдатели и арткорректировщики, к городу невозможно подобраться незамеченным.
Судя по данным разведки 1-го армейского корпуса, ВСУ
на этом направлении несут серьезные потери.
Такая схема стала достаточно простым, недорогим и эффективным решением, которое позволяет как сберечь жизни летчиков, так и дать им возможность выполнить боевое задание. Американцы успешно используют свой аналог УМПК – JDAM - с 90-х годов. Этот опыт не стыдно перенять.
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* Запрещенная в России террористическая организация