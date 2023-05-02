Рейтинг@Mail.ru
Шойгу оценил оснащенность Вооруженных сил боеприпасами - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/boepripasy-1869123318.html
Шойгу оценил оснащенность Вооруженных сил боеприпасами
Шойгу оценил оснащенность Вооруженных сил боеприпасами - РИА Новости, 02.05.2023
Шойгу оценил оснащенность Вооруженных сил боеприпасами
Российская армия в нынешнем году уже получила достаточное количество боеприпасов для эффективных ударов по противнику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:53
2023-05-02T12:53
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554723_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_e609582e27d0e021449caef5d8ebec40.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российская армия в нынешнем году уже получила достаточное количество боеприпасов для эффективных ударов по противнику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В этом году в Вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
https://ria.ru/20230430/spetsoperatsiya-1868846665.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554723_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_68f5c2cffdc32b9c6a9732c797847b7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Безопасность, Россия
Шойгу оценил оснащенность Вооруженных сил боеприпасами

Шойгу: Вооруженные силы получили достаточное количество боеприпасов в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе СВО
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российская армия в нынешнем году уже получила достаточное количество боеприпасов для эффективных ударов по противнику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В этом году в Вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Конашенков об уничтожении эшелона с боеприпасами в районе Краматорска - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Российские войска уничтожили под Краматорском эшелон с боеприпасами ВСУ
30 апреля, 15:08
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала