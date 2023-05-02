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Шойгу оценил оснащенность Вооруженных сил боеприпасами
Шойгу оценил оснащенность Вооруженных сил боеприпасами - РИА Новости, 02.05.2023
Шойгу оценил оснащенность Вооруженных сил боеприпасами
Российская армия в нынешнем году уже получила достаточное количество боеприпасов для эффективных ударов по противнику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:53
2023-05-02T12:53
2023-05-02T12:53
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
безопасность
россия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российская армия в нынешнем году уже получила достаточное количество боеприпасов для эффективных ударов по противнику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В этом году в Вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
https://ria.ru/20230430/spetsoperatsiya-1868846665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Безопасность, Россия
Шойгу оценил оснащенность Вооруженных сил боеприпасами
Шойгу: Вооруженные силы получили достаточное количество боеприпасов в 2023 году