https://ria.ru/20230502/boepripasy-1869123318.html

Шойгу оценил оснащенность Вооруженных сил боеприпасами

Шойгу оценил оснащенность Вооруженных сил боеприпасами - РИА Новости, 02.05.2023

Шойгу оценил оснащенность Вооруженных сил боеприпасами

Российская армия в нынешнем году уже получила достаточное количество боеприпасов для эффективных ударов по противнику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:53

2023-05-02T12:53

2023-05-02T12:53

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

безопасность

россия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российская армия в нынешнем году уже получила достаточное количество боеприпасов для эффективных ударов по противнику, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В этом году в Вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

https://ria.ru/20230430/spetsoperatsiya-1868846665.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, безопасность, россия