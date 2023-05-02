Малый и средний бизнес СКФО привлек более 7 млрд рублей под гарантии НГС
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Малый и средний бизнес Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в первом квартале получил 7,2 миллиарда рублей финансовой поддержки с помощью инструментов Национальной гарантийной системы (НГС), что в 3,3 раза больше прошлогоднего показателя, сообщает Корпорация МСП, выступающая оператором НГС.
Одновременно почти в 3,5 раза выросло количество получателей поддержки из числа субъектов МСП, уточняется в сообщении.
"Увеличение объемов финансовой поддержки предпринимателей СКФО идет во многих сферах. Сельское хозяйство в первом квартале продемонстрировало более, чем четырехкратный прирост в сравнении с январем-мартом прошлого года (до 1,7 миллиарда рублей). Больше, чем в шесть раз вырос показатель в обрабатывающем производстве (до 1,57 миллиарда). В сфере транспортировки и хранения отмечен сразу 60-кратный рост (до более, чем 300 миллионов рублей)", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Отмечается, что большая часть получателей финансовой поддержки в СКФО — это местные микропредприятия, которые суммарно привлекли более 4 миллиардов рублей. Количество получателей поддержки из этого сегмента выросло до 270 против 70 годом ранее. Среди малых предприятий число получателей поддержки выросло с 25 до более полусотни (они привлекли свыше 2,5 миллиарда рублей).
Среди регионов лидерами по объемам финансовой поддержки МСБ стали Ставропольский край (свыше 2,5 миллиарда рублей, рост к прошлому году более, чем в 3 раза), Республика Дагестан (почти 1,6 миллиарда, рост в 4 раза) и Республика Ингушетия (почти 1,2 миллиарда).
Финансовую поддержку МСБ СКФО нарастил целый ряд банков-партнеров НГС. Так, лидер списка Сбербанк увеличил ее объемы с 670 миллионов до 3,6 миллиарда рублей. Значительно увеличили портфели занявшие второе и третье места МСП Банк (с 835 миллионов до 2,1 миллиарда рублей) и ПСБ (с 80 до 280 миллионов рублей).
Национальная гарантийная система помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма "зонтичных" поручительств Корпорации МСП и региональные гарантийные организации. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.