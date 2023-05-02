https://ria.ru/20230502/bespilotniki-1869281473.html

Американский генерал рассказал о тестировании боевых беспилотников в США

Американский генерал рассказал о тестировании боевых беспилотников в США - РИА Новости, 02.05.2023

Американский генерал рассказал о тестировании боевых беспилотников в США

США в настоящее время экспериментируют с беспилотными технологиями на воде, под водой и в воздухе, а в будущем планируют развивать наземные беспилотные машины,... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T21:25

2023-05-02T21:25

2023-05-02T21:26

технологии

сша

марк милли

беспилотники

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США в настоящее время экспериментируют с беспилотными технологиями на воде, под водой и в воздухе, а в будущем планируют развивать наземные беспилотные машины, включая танки, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. Милли отметил, что роботизированные технологии "очень-очень быстро" приходят на службу вооруженным силам и добавил, что потенциально вместе с ними также могут использоваться искусственный интеллект и квантовые вычисления. "Без сомнения, это будет иметь огромный эффект в проведении военных операций в будущем. Как и раньше, страна, которая оптимизирует эти технологии для ведения военных действий, будет иметь решающее преимущество", - резюмировал он.

https://ria.ru/20230502/nastuplenie-1869274317.html

сша

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, сша, марк милли, беспилотники