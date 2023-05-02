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Американский генерал рассказал о тестировании боевых беспилотников в США - РИА Новости, 02.05.2023
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21:25 02.05.2023 (обновлено: 21:26 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/bespilotniki-1869281473.html
Американский генерал рассказал о тестировании боевых беспилотников в США
Американский генерал рассказал о тестировании боевых беспилотников в США - РИА Новости, 02.05.2023
Американский генерал рассказал о тестировании боевых беспилотников в США
США в настоящее время экспериментируют с беспилотными технологиями на воде, под водой и в воздухе, а в будущем планируют развивать наземные беспилотные машины,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T21:25
2023-05-02T21:26
технологии
сша
марк милли
беспилотники
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США в настоящее время экспериментируют с беспилотными технологиями на воде, под водой и в воздухе, а в будущем планируют развивать наземные беспилотные машины, включая танки, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. Милли отметил, что роботизированные технологии "очень-очень быстро" приходят на службу вооруженным силам и добавил, что потенциально вместе с ними также могут использоваться искусственный интеллект и квантовые вычисления. "Без сомнения, это будет иметь огромный эффект в проведении военных операций в будущем. Как и раньше, страна, которая оптимизирует эти технологии для ведения военных действий, будет иметь решающее преимущество", - резюмировал он.
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технологии, сша, марк милли, беспилотники
Технологии, США, Марк Милли, Беспилотники
Американский генерал рассказал о тестировании боевых беспилотников в США

Американский генерал Милли: США уже тестируют боевые беспилотники на воде и в воздухе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США в настоящее время экспериментируют с беспилотными технологиями на воде, под водой и в воздухе, а в будущем планируют развивать наземные беспилотные машины, включая танки, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.
«
"Мы сейчас экспериментируем и разрабатываем беспилотные морские боевые машины, надводные и подводные. Мы проводим эксперименты с современными истребителями и бомбардировщиками, которые будут, по большому счету, беспилотными. Вы увидите в будущем грузовики, танки и наземные силы", - сообщил он в интервью журналу Foreign Affairs.
Милли отметил, что роботизированные технологии "очень-очень быстро" приходят на службу вооруженным силам и добавил, что потенциально вместе с ними также могут использоваться искусственный интеллект и квантовые вычисления.
"Без сомнения, это будет иметь огромный эффект в проведении военных операций в будущем. Как и раньше, страна, которая оптимизирует эти технологии для ведения военных действий, будет иметь решающее преимущество", - резюмировал он.
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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