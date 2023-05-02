https://ria.ru/20230502/belorussiya-1869093120.html

КГБ Белоруссии прогнозирует обострение обстановки вокруг страны

КГБ Белоруссии прогнозирует обострение обстановки вокруг страны - РИА Новости, 02.05.2023

КГБ Белоруссии прогнозирует обострение обстановки вокруг страны

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель доложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что, по данным разведки, прогнозируется значительное обострение... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:21

2023-05-02T11:21

2023-05-02T11:26

в мире

белоруссия

александр лукашенко

нато

кгб белоруссии

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МИНСК, 2 мая – РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель доложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что, по данным разведки, прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки вокруг страны, сообщает издание БелТА.По данным агентства, во время совещания "председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель, на основании данных, поступающих по линии разведки и других подразделений, доложил, что прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки, складывающейся вокруг Беларуси".Лукашенко отметил, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной, вблизи границ наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.

https://ria.ru/20230428/belorussiya-1868472186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, александр лукашенко, нато, кгб белоруссии