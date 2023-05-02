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КГБ Белоруссии прогнозирует обострение обстановки вокруг страны - РИА Новости, 02.05.2023
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11:21 02.05.2023 (обновлено: 11:26 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/belorussiya-1869093120.html
КГБ Белоруссии прогнозирует обострение обстановки вокруг страны
КГБ Белоруссии прогнозирует обострение обстановки вокруг страны - РИА Новости, 02.05.2023
КГБ Белоруссии прогнозирует обострение обстановки вокруг страны
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель доложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что, по данным разведки, прогнозируется значительное обострение... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:21
2023-05-02T11:26
в мире
белоруссия
александр лукашенко
нато
кгб белоруссии
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МИНСК, 2 мая – РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель доложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что, по данным разведки, прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки вокруг страны, сообщает издание БелТА.По данным агентства, во время совещания "председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель, на основании данных, поступающих по линии разведки и других подразделений, доложил, что прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки, складывающейся вокруг Беларуси".Лукашенко отметил, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной, вблизи границ наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.
https://ria.ru/20230428/belorussiya-1868472186.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, нато, кгб белоруссии
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, НАТО, КГБ Белоруссии
КГБ Белоруссии прогнозирует обострение обстановки вокруг страны

Глава КГБ Белоруссии Тертель: прогнозируется обострение обстановки вокруг страны

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
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МИНСК, 2 мая – РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель доложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что, по данным разведки, прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки вокруг страны, сообщает издание БелТА.
По данным агентства, во время совещания "председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель, на основании данных, поступающих по линии разведки и других подразделений, доложил, что прогнозируется значительное обострение оперативной обстановки, складывающейся вокруг Беларуси".
Лукашенко отметил, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной, вблизи границ наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоНАТОКГБ Белоруссии
 
 
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