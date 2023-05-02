https://ria.ru/20230502/aviaudary-1869286045.html

ВВС Израиля нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Алеппо

ВВС Израиля нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Алеппо - РИА Новости, 02.05.2023

ВВС Израиля нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Алеппо

Два израильских истребителя в понедельник нанесли удар по гражданской инфраструктуре провинции Алеппо в Сирии, в результате чего погиб человек, еще семь... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T22:09

2023-05-02T22:09

2023-05-02T22:11

война в сирии

в мире

израиль

алеппо

сирия

f-16

центр примирения враждующих сторон в сирии

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Два израильских истребителя в понедельник нанесли удар по гражданской инфраструктуре провинции Алеппо в Сирии, в результате чего погиб человек, еще семь получили ранения, из строя выведена взлетно-посадочная полоса международного аэропорта, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.Также Гуринов уточнил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций правительственных войск Сирии со стороны террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"*: в провинциях Алеппо и Идлиб - по одному обстрелу.Кроме того, в результате снайперского обстрела позиций сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Урум-Эль-Кубра провинции Алеппо погиб один сирийский военнослужащий.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20230502/siriya-1869040321.html

израиль

алеппо

сирия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, алеппо, сирия, f-16, центр примирения враждующих сторон в сирии