https://ria.ru/20230502/aviaudary-1869286045.html
ВВС Израиля нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Алеппо
ВВС Израиля нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Алеппо - РИА Новости, 02.05.2023
ВВС Израиля нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Алеппо
Два израильских истребителя в понедельник нанесли удар по гражданской инфраструктуре провинции Алеппо в Сирии, в результате чего погиб человек, еще семь... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T22:09
2023-05-02T22:09
2023-05-02T22:11
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Два израильских истребителя в понедельник нанесли удар по гражданской инфраструктуре провинции Алеппо в Сирии, в результате чего погиб человек, еще семь получили ранения, из строя выведена взлетно-посадочная полоса международного аэропорта, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.Также Гуринов уточнил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций правительственных войск Сирии со стороны террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"*: в провинциях Алеппо и Идлиб - по одному обстрелу.Кроме того, в результате снайперского обстрела позиций сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Урум-Эль-Кубра провинции Алеппо погиб один сирийский военнослужащий.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, алеппо, сирия, f-16, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Израиль, Алеппо, Сирия, F-16, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
ВВС Израиля нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Алеппо
ЦПВС: ВВС Израиля нанесли авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры в Алеппо
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Два израильских истребителя в понедельник нанесли удар по гражданской инфраструктуре провинции Алеппо в Сирии, в результате чего погиб человек, еще семь получили ранения, из строя выведена взлетно-посадочная полоса международного аэропорта, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
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"Первого мая, с 23.32 до 23.37, два тактических истребителя F-16
ВВС Израиля нанесли ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в провинции Алеппо. В результате удара выведена из строя взлетно-посадочная полоса международного аэропорта, один человек погиб, семь получили ранения", - сказал он.
Также Гуринов уточнил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций правительственных войск Сирии со стороны террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра"*: в провинциях Алеппо
и Идлиб
- по одному обстрелу.
Кроме того, в результате снайперского обстрела позиций сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Урум-Эль-Кубра провинции Алеппо погиб один сирийский военнослужащий.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
В результате израильского удара по Алеппо погиб один сирийский военный