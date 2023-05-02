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Российская авиация поразила восемь опорных пунктов украинских войск - РИА Новости, 02.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 02.05.2023 (обновлено: 09:35 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/aviatsiya-1869045628.html
Российская авиация поразила восемь опорных пунктов украинских войск
Российская авиация поразила восемь опорных пунктов украинских войск - РИА Новости, 02.05.2023
Российская авиация поразила восемь опорных пунктов украинских войск
Авиация российской группировки "Центр" нанесла на Краснолиманском направлении удары по восьми опорным пунктам украинских войск, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T05:04
2023-05-02T09:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Авиация российской группировки "Центр" нанесла на Краснолиманском направлении удары по восьми опорным пунктам украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по около 170 целям, из них более 120 — по районам сосредоточения огневых средств и живой силы противника", — добавил он. Комплексы ПВО, в свою очередь, уничтожили реактивные снаряды HIMARS и украинский беспилотник.Кроме того, на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества разведка группировки войск "Центр" вскрыла позиции 81-й аэромобильной и 58-й мотопехотной бригад украинской армии.По бойцам ВСУ нанесли удар артиллерия и штурмовая авиация, который привел к потерям в личном составе противника.
https://ria.ru/20230428/spetsoperatsiya-1868466931.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российская авиация поразила восемь опорных пунктов украинских войск

Российская авиация поразила на Краснолиманском направлении восемь опорных пунктов ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Авиация российской группировки "Центр" нанесла на Краснолиманском направлении удары по восьми опорным пунктам украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по около 170 целям, из них более 120 — по районам сосредоточения огневых средств и живой силы противника", — добавил он.
Комплексы ПВО, в свою очередь, уничтожили реактивные снаряды HIMARS и украинский беспилотник.
Кроме того, на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества разведка группировки войск "Центр" вскрыла позиции 81-й аэромобильной и 58-й мотопехотной бригад украинской армии.
По бойцам ВСУ нанесли удар артиллерия и штурмовая авиация, который привел к потерям в личном составе противника.
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