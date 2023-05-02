https://ria.ru/20230502/aviatsiya-1869045628.html

Российская авиация поразила восемь опорных пунктов украинских войск

Российская авиация поразила восемь опорных пунктов украинских войск - РИА Новости, 02.05.2023

Российская авиация поразила восемь опорных пунктов украинских войск

Авиация российской группировки "Центр" нанесла на Краснолиманском направлении удары по восьми опорным пунктам украинских войск, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T05:04

2023-05-02T05:04

2023-05-02T09:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Авиация российской группировки "Центр" нанесла на Краснолиманском направлении удары по восьми опорным пунктам украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по около 170 целям, из них более 120 — по районам сосредоточения огневых средств и живой силы противника", — добавил он. Комплексы ПВО, в свою очередь, уничтожили реактивные снаряды HIMARS и украинский беспилотник.Кроме того, на Торском участке и в районе Серебрянского лесничества разведка группировки войск "Центр" вскрыла позиции 81-й аэромобильной и 58-й мотопехотной бригад украинской армии.По бойцам ВСУ нанесли удар артиллерия и штурмовая авиация, который привел к потерям в личном составе противника.

https://ria.ru/20230428/spetsoperatsiya-1868466931.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины