https://ria.ru/20230502/artemovsk-1869182253.html

Российские самолеты выполнили 74 огневые задачи в районе Артемовска

Российские самолеты выполнили 74 огневые задачи в районе Артемовска - РИА Новости, 02.05.2023

Российские самолеты выполнили 74 огневые задачи в районе Артемовска

В районе Артемовска совершено семь самолетовылетов, выполнены 74 огневые задачи, нанесено поражение подразделениям противника у Часова Яра, сообщили во вторник... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:32

2023-05-02T15:32

2023-05-02T15:47

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

россия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В районе Артемовска совершено семь самолетовылетов, выполнены 74 огневые задачи, нанесено поражение подразделениям противника у Часова Яра, сообщили во вторник в Минобороны России.Уточняется, что всего за прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершено семь самолетовылетов, артиллеристы группировки выполнили 74 огневые задачи.

https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869183609.html

артемовск

россия

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Дарья Буймова

безопасность, артемовск, россия