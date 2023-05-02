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Российские самолеты выполнили 74 огневые задачи в районе Артемовска - РИА Новости, 02.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:32 02.05.2023 (обновлено: 15:47 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/artemovsk-1869182253.html
Российские самолеты выполнили 74 огневые задачи в районе Артемовска
Российские самолеты выполнили 74 огневые задачи в районе Артемовска - РИА Новости, 02.05.2023
Российские самолеты выполнили 74 огневые задачи в районе Артемовска
В районе Артемовска совершено семь самолетовылетов, выполнены 74 огневые задачи, нанесено поражение подразделениям противника у Часова Яра, сообщили во вторник... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:32
2023-05-02T15:47
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
россия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В районе Артемовска совершено семь самолетовылетов, выполнены 74 огневые задачи, нанесено поражение подразделениям противника у Часова Яра, сообщили во вторник в Минобороны России.Уточняется, что всего за прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершено семь самолетовылетов, артиллеристы группировки выполнили 74 огневые задачи.
https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869183609.html
артемовск
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безопасность, артемовск, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Россия
Российские самолеты выполнили 74 огневые задачи в районе Артемовска

Минобороны: российские военные совершили семь самолетовылетов в районе Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В районе Артемовска совершено семь самолетовылетов, выполнены 74 огневые задачи, нанесено поражение подразделениям противника у Часова Яра, сообщили во вторник в Минобороны России.
Уточняется, что всего за прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершено семь самолетовылетов, артиллеристы группировки выполнили 74 огневые задачи.
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