https://ria.ru/20230502/artemovsk-1869182253.html
Российские самолеты выполнили 74 огневые задачи в районе Артемовска
Российские самолеты выполнили 74 огневые задачи в районе Артемовска - РИА Новости, 02.05.2023
Российские самолеты выполнили 74 огневые задачи в районе Артемовска
В районе Артемовска совершено семь самолетовылетов, выполнены 74 огневые задачи, нанесено поражение подразделениям противника у Часова Яра, сообщили во вторник... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:32
2023-05-02T15:32
2023-05-02T15:47
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
россия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В районе Артемовска совершено семь самолетовылетов, выполнены 74 огневые задачи, нанесено поражение подразделениям противника у Часова Яра, сообщили во вторник в Минобороны России.Уточняется, что всего за прошедшие сутки в данном районе российской авиацией совершено семь самолетовылетов, артиллеристы группировки выполнили 74 огневые задачи.
https://ria.ru/20230502/spetsoperatsiya-1869183609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Россия
Российские самолеты выполнили 74 огневые задачи в районе Артемовска
Минобороны: российские военные совершили семь самолетовылетов в районе Артемовска