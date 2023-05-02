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Путин призвал снять озабоченности глав регионов по проекту "Новая Анапа" - РИА Новости, 02.05.2023
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Туризм
 
17:45 02.05.2023 (обновлено: 18:06 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/anapa-1869224482.html
Путин призвал снять озабоченности глав регионов по проекту "Новая Анапа"
Путин призвал снять озабоченности глав регионов по проекту "Новая Анапа" - РИА Новости, 02.05.2023
Путин призвал снять озабоченности глав регионов по проекту "Новая Анапа"
Развитие новой Анапы - хороший проект, но нужно снять озабоченности, что будут строить не только апартаменты, но и оздоровительные комплексы, заявил президент... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:45
2023-05-02T18:06
туризм
анапа
владимир путин
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Развитие новой Анапы - хороший проект, но нужно снять озабоченности, что будут строить не только апартаменты, но и оздоровительные комплексы, заявил президент России Владимир Путин.В ходе совещания с членами правительства глава государства отметил, что туристическая отрасль чрезвычайно важна и с социальной, и с экономической точки зрения."Очень хорошо правительством была организована работа за прошедшие два года. Мы видим, каков темп и как этот темп растет по развитию внутреннего туризма. Это очень здорово и очень хорошо, что наши граждане деньги предпочитают оставлять на территории России, это помогает сделать следующие шаги по развитию отрасли, делать ее более привлекательной", - отметил президент.Говоря о стоящих перед правительством задачей, Путин сообщил, что их много и они все достаточно и интересные и "очень благодатные"."Предложение по поводу проведения необходимых совещаний поддерживаю, тем более что действительно нужно поговорить будет и с руководителями регионов, где планируются эти или иные проекты, здесь нужно учитывать их озабоченности... Например, по развитию новой Анапы, мне нравится этот проект, я думаю, он хороший и нужно его поддерживать, но нужно снять озабоченность руководителей регионов по поводу того, что здесь будут развиваться именно туристические кластеры, а не строиться апартаменты, которые будут продаваться без наличия определенной социальной инфрастуктуры", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что нужно соответствующее решение о том, сколько и чего должно быть построено."А в целом проекты подобного рода я считаю очень перспективными и важными", - добавил Путин и призвал участников совещания готовиться к Дню Победы."Нашему празднику, который приходит в каждую семью нашей большой страны", - заключил президент.
https://ria.ru/20230124/anapa-1847167033.html
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анапа, владимир путин, туризм, новости - туризм
Туризм, Анапа, Владимир Путин, Туризм, Новости - Туризм
Путин призвал снять озабоченности глав регионов по проекту "Новая Анапа"

Путин: развитие новой Анапы — хороший проект, но нужно снять озабоченности глав регионов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Развитие новой Анапы - хороший проект, но нужно снять озабоченности, что будут строить не только апартаменты, но и оздоровительные комплексы, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе совещания с членами правительства глава государства отметил, что туристическая отрасль чрезвычайно важна и с социальной, и с экономической точки зрения.
"Очень хорошо правительством была организована работа за прошедшие два года. Мы видим, каков темп и как этот темп растет по развитию внутреннего туризма. Это очень здорово и очень хорошо, что наши граждане деньги предпочитают оставлять на территории России, это помогает сделать следующие шаги по развитию отрасли, делать ее более привлекательной", - отметил президент.
Говоря о стоящих перед правительством задачей, Путин сообщил, что их много и они все достаточно и интересные и "очень благодатные".
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"Предложение по поводу проведения необходимых совещаний поддерживаю, тем более что действительно нужно поговорить будет и с руководителями регионов, где планируются эти или иные проекты, здесь нужно учитывать их озабоченности... Например, по развитию новой Анапы, мне нравится этот проект, я думаю, он хороший и нужно его поддерживать, но нужно снять озабоченность руководителей регионов по поводу того, что здесь будут развиваться именно туристические кластеры, а не строиться апартаменты, которые будут продаваться без наличия определенной социальной инфрастуктуры", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что нужно соответствующее решение о том, сколько и чего должно быть построено.
"А в целом проекты подобного рода я считаю очень перспективными и важными", - добавил Путин и призвал участников совещания готовиться к Дню Победы.
"Нашему празднику, который приходит в каждую семью нашей большой страны", - заключил президент.
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