https://ria.ru/20230502/anapa-1869224482.html
Путин призвал снять озабоченности глав регионов по проекту "Новая Анапа"
Путин призвал снять озабоченности глав регионов по проекту "Новая Анапа" - РИА Новости, 02.05.2023
Путин призвал снять озабоченности глав регионов по проекту "Новая Анапа"
Развитие новой Анапы - хороший проект, но нужно снять озабоченности, что будут строить не только апартаменты, но и оздоровительные комплексы, заявил президент... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:45
2023-05-02T17:45
2023-05-02T18:06
туризм
анапа
владимир путин
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_0:129:3098:1872_1920x0_80_0_0_dceedf7a893af6d1af3053d00795b238.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Развитие новой Анапы - хороший проект, но нужно снять озабоченности, что будут строить не только апартаменты, но и оздоровительные комплексы, заявил президент России Владимир Путин.В ходе совещания с членами правительства глава государства отметил, что туристическая отрасль чрезвычайно важна и с социальной, и с экономической точки зрения."Очень хорошо правительством была организована работа за прошедшие два года. Мы видим, каков темп и как этот темп растет по развитию внутреннего туризма. Это очень здорово и очень хорошо, что наши граждане деньги предпочитают оставлять на территории России, это помогает сделать следующие шаги по развитию отрасли, делать ее более привлекательной", - отметил президент.Говоря о стоящих перед правительством задачей, Путин сообщил, что их много и они все достаточно и интересные и "очень благодатные"."Предложение по поводу проведения необходимых совещаний поддерживаю, тем более что действительно нужно поговорить будет и с руководителями регионов, где планируются эти или иные проекты, здесь нужно учитывать их озабоченности... Например, по развитию новой Анапы, мне нравится этот проект, я думаю, он хороший и нужно его поддерживать, но нужно снять озабоченность руководителей регионов по поводу того, что здесь будут развиваться именно туристические кластеры, а не строиться апартаменты, которые будут продаваться без наличия определенной социальной инфрастуктуры", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что нужно соответствующее решение о том, сколько и чего должно быть построено."А в целом проекты подобного рода я считаю очень перспективными и важными", - добавил Путин и призвал участников совещания готовиться к Дню Победы."Нашему празднику, который приходит в каждую семью нашей большой страны", - заключил президент.
https://ria.ru/20230124/anapa-1847167033.html
https://ria.ru/20230404/anapa-1862978307.html
анапа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_2517b1f82ba531ae2a5e63a7ca616109.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, владимир путин, туризм, новости - туризм
Туризм, Анапа, Владимир Путин, Туризм, Новости - Туризм
Путин призвал снять озабоченности глав регионов по проекту "Новая Анапа"
Путин: развитие новой Анапы — хороший проект, но нужно снять озабоченности глав регионов
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Развитие новой Анапы - хороший проект, но нужно снять озабоченности, что будут строить не только апартаменты, но и оздоровительные комплексы, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе совещания с членами правительства глава государства отметил, что туристическая отрасль чрезвычайно важна и с социальной, и с экономической точки зрения.
"Очень хорошо правительством была организована работа за прошедшие два года. Мы видим, каков темп и как этот темп растет по развитию внутреннего туризма. Это очень здорово и очень хорошо, что наши граждане деньги предпочитают оставлять на территории России, это помогает сделать следующие шаги по развитию отрасли, делать ее более привлекательной", - отметил президент.
Говоря о стоящих перед правительством задачей, Путин
сообщил, что их много и они все достаточно и интересные и "очень благодатные".
Названо число туристов, которых позволит привлечь курорт "Новая Анапа"
"Предложение по поводу проведения необходимых совещаний поддерживаю, тем более что действительно нужно поговорить будет и с руководителями регионов, где планируются эти или иные проекты, здесь нужно учитывать их озабоченности... Например, по развитию новой Анапы
, мне нравится этот проект, я думаю, он хороший и нужно его поддерживать, но нужно снять озабоченность руководителей регионов по поводу того, что здесь будут развиваться именно туристические кластеры, а не строиться апартаменты, которые будут продаваться без наличия определенной социальной инфрастуктуры", - сказал Путин.
Президент подчеркнул, что нужно соответствующее решение о том, сколько и чего должно быть построено.
"А в целом проекты подобного рода я считаю очень перспективными и важными", - добавил Путин и призвал участников совещания готовиться к Дню Победы.
"Нашему празднику, который приходит в каждую семью нашей большой страны", - заключил президент.
В "Туризм.РФ" рассказали, когда утвердят мастер-план курорта "Новая Анапа"