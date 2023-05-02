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В Пентагоне объяснили решение не сбивать залетевший на Гавайи аэростат - РИА Новости, 02.05.2023
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00:36 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/aerostat-1869039385.html
В Пентагоне объяснили решение не сбивать залетевший на Гавайи аэростат
В Пентагоне объяснили решение не сбивать залетевший на Гавайи аэростат - РИА Новости, 02.05.2023
В Пентагоне объяснили решение не сбивать залетевший на Гавайи аэростат
Американские военные заявили, что не увидели необходимости сбивать неопознанный воздушный шар, который в конце апреля пролетел над Гавайскими островами. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T00:36
2023-05-02T00:36
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Американские военные заявили, что не увидели необходимости сбивать неопознанный воздушный шар, который в конце апреля пролетел над Гавайскими островами. Представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что в воздушном пространстве США безэкипажный аэростат был замечен 28 апреля, он летел в стороне от оборонных объектов, не представлял угрозы для людей на земле и самолетов в воздухе. "Опираясь на эти наблюдения, министр обороны согласился с рекомендацией военного командования не применять в отношении шара никаких действий. Сейчас он находится вне воздушного пространства и территориальных вод Гавайев", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что военные не увидели признаков того, что воздушный шар находится под контролем "иностранных или враждебных" элементов. В феврале американские военные сбили над Атлантикой аэростат, который, по их утверждению, использовался китайцами для сбора разведывательной информации.
https://ria.ru/20230415/aerostat-1865497056.html
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гавайи, сша, министерство обороны сша, в мире
Гавайи, США, Министерство обороны США, В мире
В Пентагоне объяснили решение не сбивать залетевший на Гавайи аэростат

В Пентагоне заявили, что не увидели необходимости сбивать аэростат над Гавайями

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Американские военные заявили, что не увидели необходимости сбивать неопознанный воздушный шар, который в конце апреля пролетел над Гавайскими островами.
Представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что в воздушном пространстве США безэкипажный аэростат был замечен 28 апреля, он летел в стороне от оборонных объектов, не представлял угрозы для людей на земле и самолетов в воздухе.
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"Опираясь на эти наблюдения, министр обороны согласился с рекомендацией военного командования не применять в отношении шара никаких действий. Сейчас он находится вне воздушного пространства и территориальных вод Гавайев", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что военные не увидели признаков того, что воздушный шар находится под контролем "иностранных или враждебных" элементов.
В феврале американские военные сбили над Атлантикой аэростат, который, по их утверждению, использовался китайцами для сбора разведывательной информации.
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