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Сервер не выдержал наплыва посетителей у памятника Жириновскому в Minecraft - РИА Новости, 01.05.2023
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14:09 01.05.2023 (обновлено: 14:31 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/zhirinovskiy-1868971873.html
Сервер не выдержал наплыва посетителей у памятника Жириновскому в Minecraft
Сервер не выдержал наплыва посетителей у памятника Жириновскому в Minecraft - РИА Новости, 01.05.2023
Сервер не выдержал наплыва посетителей у памятника Жириновскому в Minecraft
К памятнику основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому на "цифровое" 1 мая в Minecraft "пришли" 12 тысяч пользователей со всего мира, сервер не выдержал число... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T14:09
2023-05-01T14:31
общество
владимир жириновский
андрей свинцов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. К памятнику основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому на "цифровое" 1 мая в Minecraft "пришли" 12 тысяч пользователей со всего мира, сервер не выдержал число желающих, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР. "Мы провели в компьютерной игре Minecraft первую цифровую Первомайскую демонстрацию, (которая стала) самым массовым митингом, прошедшим сегодня в стране. В мероприятии успели принять участие более 12 тысяч сторонников со всего мира. Мы не знаем, сколько бы пришло ещё. Сервер не выдержал числа желающих и рухнул", - рассказали в ЛДПР. Также в партии поблагодарили всех, кто принял участие в акции. "Выступая на виртуальном митинге, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов отметил, что это - лишь первое мероприятие такого рода, призванное акцентировать внимание на роли цифровой среды в современном обществе. ЛДПР намерена использовать эту и другие игровые платформы для общения с избирателями и привлечения новых сторонников, становясь фактически "первой цифровой партией России"", - рассказали в партии.
https://ria.ru/20230406/zhirinovskiy-1863565745.html
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общество, владимир жириновский, андрей свинцов, госдума рф, лдпр
Общество, Владимир Жириновский, Андрей Свинцов, Госдума РФ, ЛДПР
Сервер не выдержал наплыва посетителей у памятника Жириновскому в Minecraft

Сервер не выдержал наплыва желающих посетить памятник Жириновскому на "цифровое" 1 Мая

© Minecraft Первомайская демонстрация у памятника Владимиру Жириновскому в Minecraft
Первомайская демонстрация у памятника Владимиру Жириновскому в Minecraft
© Minecraft
Первомайская демонстрация у памятника Владимиру Жириновскому в Minecraft
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. К памятнику основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому на "цифровое" 1 мая в Minecraft "пришли" 12 тысяч пользователей со всего мира, сервер не выдержал число желающих, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР.
"Мы провели в компьютерной игре Minecraft первую цифровую Первомайскую демонстрацию, (которая стала) самым массовым митингом, прошедшим сегодня в стране. В мероприятии успели принять участие более 12 тысяч сторонников со всего мира. Мы не знаем, сколько бы пришло ещё. Сервер не выдержал числа желающих и рухнул", - рассказали в ЛДПР.
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Также в партии поблагодарили всех, кто принял участие в акции.
"Выступая на виртуальном митинге, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов отметил, что это - лишь первое мероприятие такого рода, призванное акцентировать внимание на роли цифровой среды в современном обществе. ЛДПР намерена использовать эту и другие игровые платформы для общения с избирателями и привлечения новых сторонников, становясь фактически "первой цифровой партией России"", - рассказали в партии.
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