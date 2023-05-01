https://ria.ru/20230501/zhirinovskiy-1868971873.html

Сервер не выдержал наплыва посетителей у памятника Жириновскому в Minecraft

Сервер не выдержал наплыва посетителей у памятника Жириновскому в Minecraft - РИА Новости, 01.05.2023

Сервер не выдержал наплыва посетителей у памятника Жириновскому в Minecraft

К памятнику основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому на "цифровое" 1 мая в Minecraft "пришли" 12 тысяч пользователей со всего мира, сервер не выдержал число... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T14:09

2023-05-01T14:09

2023-05-01T14:31

общество

владимир жириновский

андрей свинцов

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. К памятнику основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому на "цифровое" 1 мая в Minecraft "пришли" 12 тысяч пользователей со всего мира, сервер не выдержал число желающих, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР. "Мы провели в компьютерной игре Minecraft первую цифровую Первомайскую демонстрацию, (которая стала) самым массовым митингом, прошедшим сегодня в стране. В мероприятии успели принять участие более 12 тысяч сторонников со всего мира. Мы не знаем, сколько бы пришло ещё. Сервер не выдержал числа желающих и рухнул", - рассказали в ЛДПР. Также в партии поблагодарили всех, кто принял участие в акции. "Выступая на виртуальном митинге, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов отметил, что это - лишь первое мероприятие такого рода, призванное акцентировать внимание на роли цифровой среды в современном обществе. ЛДПР намерена использовать эту и другие игровые платформы для общения с избирателями и привлечения новых сторонников, становясь фактически "первой цифровой партией России"", - рассказали в партии.

https://ria.ru/20230406/zhirinovskiy-1863565745.html

https://ria.ru/20230406/zhirinovskiy-1863395049.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир жириновский, андрей свинцов, госдума рф, лдпр