Пугачева отреагировала на смерть модельера Зайцева
Пугачева отреагировала на смерть модельера Вячеслава Зайцева словами благодарности
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкМодельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции одежды "Искусство. Творчество. Духовность" в рамках XII Российского фестиваля моды "Плёс на Волге. Льняная палитра" в Плёсе
Модельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции одежды "Искусство. Творчество. Духовность" в рамках XII Российского фестиваля моды "Плёс на Волге. Льняная палитра" в Плёсе. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Певица Алла Пугачева отреагировала в соцсетях на новости о смерти российского и советского модельера Вячеслава Зайцева.
Исполнительница разместила снимок легендарного кутюрье в молодости и написала: "Прощай, мой друг. Спасибо за все".
Вячеслав Зайцев создал для Пугачевой множество сценических костюмов, ставших культовыми, в том числе красный балахон, в котором певица победила на конкурсе в польском Сопоте, а также платья для фильма "Женщина, которая поет".
Российский и советский художник-модельер умер 30 апреля в возрасте 85 лет.