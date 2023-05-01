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Пугачева отреагировала на смерть модельера Зайцева - РИА Новости, 01.05.2023
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17:02 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/zaytsev-1868994921.html
Пугачева отреагировала на смерть модельера Зайцева
Пугачева отреагировала на смерть модельера Зайцева - РИА Новости, 01.05.2023
Пугачева отреагировала на смерть модельера Зайцева
Певица Алла Пугачева отреагировала в соцсетях на новости о смерти российского и советского модельера Вячеслава Зайцева. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T17:02
2023-05-01T17:02
алла пугачева
сопот
вячеслав зайцев
умер вячеслав зайцев
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Певица Алла Пугачева отреагировала в соцсетях на новости о смерти российского и советского модельера Вячеслава Зайцева.Исполнительница разместила снимок легендарного кутюрье в молодости и написала: "Прощай, мой друг. Спасибо за все".Вячеслав Зайцев создал для Пугачевой множество сценических костюмов, ставших культовыми, в том числе красный балахон, в котором певица победила на конкурсе в польском Сопоте, а также платья для фильма "Женщина, которая поет".Российский и советский художник-модельер умер 30 апреля в возрасте 85 лет.
https://ria.ru/20230430/zaytsev-1868892237.html
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Алла Пугачева, Сопот, Вячеслав Зайцев, Умер Вячеслав Зайцев
Пугачева отреагировала на смерть модельера Зайцева

Пугачева отреагировала на смерть модельера Вячеслава Зайцева словами благодарности

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкМодельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции одежды "Искусство. Творчество. Духовность" в рамках XII Российского фестиваля моды "Плёс на Волге. Льняная палитра" в Плёсе
Модельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции одежды Искусство. Творчество. Духовность в рамках XII Российского фестиваля моды Плёс на Волге. Льняная палитра в Плёсе - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Модельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции одежды "Искусство. Творчество. Духовность" в рамках XII Российского фестиваля моды "Плёс на Волге. Льняная палитра" в Плёсе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Певица Алла Пугачева отреагировала в соцсетях на новости о смерти российского и советского модельера Вячеслава Зайцева.
Исполнительница разместила снимок легендарного кутюрье в молодости и написала: "Прощай, мой друг. Спасибо за все".
Вячеслав Зайцев создал для Пугачевой множество сценических костюмов, ставших культовыми, в том числе красный балахон, в котором певица победила на конкурсе в польском Сопоте, а также платья для фильма "Женщина, которая поет".
Российский и советский художник-модельер умер 30 апреля в возрасте 85 лет.
Модельер Слава Зайцев представляет коллекцию Haute Couture Дома моды Slava Zaitsev на заключительным показе Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в ТРЦ Афимолл Сити - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Умер Вячеслав Зайцев: творческий путь "Красного Диора"
30 апреля, 21:33
 
Алла ПугачеваСопотВячеслав ЗайцевУмер Вячеслав Зайцев
 
 
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