https://ria.ru/20230501/zaytsev-1868994921.html

Пугачева отреагировала на смерть модельера Зайцева

Пугачева отреагировала на смерть модельера Зайцева - РИА Новости, 01.05.2023

Пугачева отреагировала на смерть модельера Зайцева

Певица Алла Пугачева отреагировала в соцсетях на новости о смерти российского и советского модельера Вячеслава Зайцева. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T17:02

2023-05-01T17:02

2023-05-01T17:02

алла пугачева

сопот

вячеслав зайцев

умер вячеслав зайцев

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Певица Алла Пугачева отреагировала в соцсетях на новости о смерти российского и советского модельера Вячеслава Зайцева.Исполнительница разместила снимок легендарного кутюрье в молодости и написала: "Прощай, мой друг. Спасибо за все".Вячеслав Зайцев создал для Пугачевой множество сценических костюмов, ставших культовыми, в том числе красный балахон, в котором певица победила на конкурсе в польском Сопоте, а также платья для фильма "Женщина, которая поет".Российский и советский художник-модельер умер 30 апреля в возрасте 85 лет.

https://ria.ru/20230430/zaytsev-1868892237.html

сопот

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

алла пугачева, сопот, вячеслав зайцев, умер вячеслав зайцев