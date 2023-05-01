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Украинский депутат опозорился, поковыряв в носу на заседании рады - РИА Новости, 01.05.2023
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01:25 01.05.2023 (обновлено: 02:28 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/zasedanie-1868915026.html
Украинский депутат опозорился, поковыряв в носу на заседании рады
Украинский депутат опозорился, поковыряв в носу на заседании рады - РИА Новости, 01.05.2023
Украинский депутат опозорился, поковыряв в носу на заседании рады
Депутат совета Николаевского городского совета Александр Береза решил поковыряться в носу во время онлайн-заседания. Об этом свидетельствует запись конференции, РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T01:25
2023-05-01T02:28
николаев (украина)
в мире
украина
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Депутат совета Николаевского городского совета Александр Береза решил поковыряться в носу во время онлайн-заседания. Об этом свидетельствует запись конференции, опубликованная на официальном Youtube-канале местного заксобрания.В начале конференции депутат Александр Сенкевич поприветствовал коллег-депутатов и попросил всех включить камеры.Александр Береза присоединился к заседанию со включенной камерой и выключенным микрофоном.На записи видно, что Береза разговаривает с кем-то за кадром и ведет себя необычно — морщится и постоянно трет ладонью лоб. Затем чиновник поковырялся в носу на глазах у всех своих коллег.
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николаев (украина), в мире, украина, александр береза
Николаев (Украина), В мире, Украина, Александр Береза
Украинский депутат опозорился, поковыряв в носу на заседании рады

Украинский депутат Береза поковырял в носу во время заседания рады города Николаев

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Депутат совета Николаевского городского совета Александр Береза решил поковыряться в носу во время онлайн-заседания. Об этом свидетельствует запись конференции, опубликованная на официальном Youtube-канале местного заксобрания.
В начале конференции депутат Александр Сенкевич поприветствовал коллег-депутатов и попросил всех включить камеры.
Александр Береза присоединился к заседанию со включенной камерой и выключенным микрофоном.
На записи видно, что Береза разговаривает с кем-то за кадром и ведет себя необычно — морщится и постоянно трет ладонью лоб. Затем чиновник поковырялся в носу на глазах у всех своих коллег.
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