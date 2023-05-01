https://ria.ru/20230501/zaluzhnyy-1869030112.html

Главком ВСУ доложил американскому коллеге об обстановке на фронте

Главком ВСУ доложил американскому коллеге об обстановке на фронте - РИА Новости, 01.05.2023

Главком ВСУ доложил американскому коллеге об обстановке на фронте

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T22:01

2023-05-01T22:01

2023-05-01T22:01

специальная военная операция на украине

в мире

сша

валерий залужный

марк милли

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. "В рамках постоянного диалога с партнерами провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Подробно проинформировал об обстановке на всех участках фронта", - написал Залужный в телеграм-канале. По его словам, речь также шла о "важности своевременной поставки Украине вооружения, военной техники и боеприпасов в достаточном количестве".

https://ria.ru/20230329/postavki-1861642051.html

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в мире, сша, валерий залужный, марк милли, украина, вооруженные силы украины