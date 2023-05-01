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Главком ВСУ доложил американскому коллеге об обстановке на фронте
Главком ВСУ доложил американскому коллеге об обстановке на фронте - РИА Новости, 01.05.2023
Главком ВСУ доложил американскому коллеге об обстановке на фронте
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T22:01
2023-05-01T22:01
2023-05-01T22:01
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украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. "В рамках постоянного диалога с партнерами провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Подробно проинформировал об обстановке на всех участках фронта", - написал Залужный в телеграм-канале. По его словам, речь также шла о "важности своевременной поставки Украине вооружения, военной техники и боеприпасов в достаточном количестве".
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в мире, сша, валерий залужный, марк милли, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Валерий Залужный, Марк Милли, Украина, Вооруженные силы Украины
Главком ВСУ доложил американскому коллеге об обстановке на фронте
Главком ВСУ Залужный доложил начальнику Генштаба США Милли об обстановке на фронте