https://ria.ru/20230501/zaderzhannye-1869013746.html

Во Франции на первомайских демонстрациях задержали 180 человек

Во Франции на первомайских демонстрациях задержали 180 человек - РИА Новости, 01.05.2023

Во Франции на первомайских демонстрациях задержали 180 человек

Полиция задержала 180 человек на первомайских демонстрациях по всей Франции, передает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T19:27

2023-05-01T19:27

2023-05-01T19:27

в мире

франция

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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Полиция задержала 180 человек на первомайских демонстрациях по всей Франции, передает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны. Сообщается, что на манифестациях в разных городах Франции задержаны 180 демонстрантов, из них 53 - в Париже. По всей Франции в понедельник проходят масштабные первомайские демонстрации. В Париже, как передавал корреспондент РИА Новости, в манифестации участвуют десятки тысяч человек. Сразу после старта шествия во французской столице начались жесткие стычки радикалов black bloc с правоохранителями, полиция применила слезоточивый газ. Радикалы закидывали стражей порядка петардами, шариками с краской и бутылками, а также крушили витрины банков и других предприятий. Ведущие профсоюзы Франции призвали сделать 1 мая днем "беспрецедентной народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость". Глава крупнейшего профсоюза "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT) Лоран Берже заявил, что манифестации в этом году станут "наиболее масштабными за последние 30-40 лет". По его словам, в них могут принять участие до 1,5 миллиона человек. Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. Пенсионная реформа уже вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями.

https://ria.ru/20230501/afiny-1868978645.html

https://ria.ru/20230427/manifestatsii-1868143419.html

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в мире, франция