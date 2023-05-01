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На первомайских демонстрациях во Франции задержали около 300 человек
На первомайских демонстрациях во Франции задержали около 300 человек - РИА Новости, 01.05.2023
На первомайских демонстрациях во Франции задержали около 300 человек
Почти 300 манифестантов задержаны в ходе беспорядков на первомайских демонстрациях по всей Франции, сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T22:21
2023-05-01T22:21
2023-05-01T22:23
в мире
франция
париж
жеральд дарманен
праздник весны и труда
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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Почти 300 манифестантов задержаны в ходе беспорядков на первомайских демонстрациях по всей Франции, сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен. Ранее французский МВД сообщил, что 108 полицейских и жандармов получили ранения в ходе беспорядков на манифестациях 1 мая. Во Франции в понедельник прошли масштабные первомайские демонстрации. Как передавал корреспондент РИА Новости, в Париже сразу после старта шествия начались жесткие стычки радикалов black bloc с правоохранителями, полиция применила слезоточивый газ, а позднее водометы. Радикалы закидывали стражей порядка петардами, шариками с краской и бутылками, а также крушили витрины банков и других предприятий. По данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в манифестациях по всей стране приняли участие 2,3 миллиона человек, из них 550 тысяч - в Париже. По данным МВД, в демонстрациях по всей Франции участвовали более 700 тысяч человек, в Париже - 112 тысяч. Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день президент подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. Пенсионная реформа вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями.
https://ria.ru/20230501/politseyskie-1869028640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, жеральд дарманен, праздник весны и труда
В мире, Франция, Париж, Жеральд Дарманен, Праздник Весны и Труда
На первомайских демонстрациях во Франции задержали около 300 человек
Во время беспорядков на первомайских демонстрациях во Франции задержали 291 манифестанта
ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Почти 300 манифестантов задержаны в ходе беспорядков на первомайских демонстрациях по всей Франции, сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен.
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"К настоящему моменту по всей Франции был задержан 291 человек, из них 90 - в Париже. И эти цифры, несомненно, продолжат расти. Я также хочу сказать, что мы ожидаем жёстких санкций против тех, кто совершал противоправные действия в отношении полицейских", - заявил Дарманен в эфире телеканала BFMTV.
Ранее французский МВД сообщил, что 108 полицейских и жандармов получили ранения в ходе беспорядков на манифестациях 1 мая.
Во Франции в понедельник прошли масштабные первомайские демонстрации. Как передавал корреспондент РИА Новости, в Париже
сразу после старта шествия начались жесткие стычки радикалов black bloc с правоохранителями, полиция применила слезоточивый газ, а позднее водометы. Радикалы закидывали стражей порядка петардами, шариками с краской и бутылками, а также крушили витрины банков и других предприятий.
Во Франции на первомайских демонстрациях пострадали более ста полицейских
По данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в манифестациях по всей стране приняли участие 2,3 миллиона человек, из них 550 тысяч - в Париже. По данным МВД, в демонстрациях по всей Франции участвовали более 700 тысяч человек, в Париже - 112 тысяч.
Конституционный совет Франции
14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день президент подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале.
Пенсионная реформа вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями.
В мэрии Парижа оценили ущерб от протестов против пенсионной реформы