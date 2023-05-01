https://ria.ru/20230501/zaderzhanie-1869031248.html

На первомайских демонстрациях во Франции задержали около 300 человек

На первомайских демонстрациях во Франции задержали около 300 человек - РИА Новости, 01.05.2023

На первомайских демонстрациях во Франции задержали около 300 человек

Почти 300 манифестантов задержаны в ходе беспорядков на первомайских демонстрациях по всей Франции, сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T22:21

2023-05-01T22:21

2023-05-01T22:23

в мире

франция

париж

жеральд дарманен

праздник весны и труда

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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Почти 300 манифестантов задержаны в ходе беспорядков на первомайских демонстрациях по всей Франции, сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен. Ранее французский МВД сообщил, что 108 полицейских и жандармов получили ранения в ходе беспорядков на манифестациях 1 мая. Во Франции в понедельник прошли масштабные первомайские демонстрации. Как передавал корреспондент РИА Новости, в Париже сразу после старта шествия начались жесткие стычки радикалов black bloc с правоохранителями, полиция применила слезоточивый газ, а позднее водометы. Радикалы закидывали стражей порядка петардами, шариками с краской и бутылками, а также крушили витрины банков и других предприятий. По данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в манифестациях по всей стране приняли участие 2,3 миллиона человек, из них 550 тысяч - в Париже. По данным МВД, в демонстрациях по всей Франции участвовали более 700 тысяч человек, в Париже - 112 тысяч. Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день президент подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. Пенсионная реформа вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями.

https://ria.ru/20230501/politseyskie-1869028640.html

https://ria.ru/20230429/parizh-1868657105.html

франция

париж

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, париж, жеральд дарманен, праздник весны и труда