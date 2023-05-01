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Экс-депутат Рады Волошин назвал обвинение в госизмене заказом властей - РИА Новости, 01.05.2023
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16:13 01.05.2023 (обновлено: 16:15 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/voloshin-1868988346.html
Экс-депутат Рады Волошин назвал обвинение в госизмене заказом властей
Экс-депутат Рады Волошин назвал обвинение в госизмене заказом властей - РИА Новости, 01.05.2023
Экс-депутат Рады Волошин назвал обвинение в госизмене заказом властей
Бывший спикер МИД Украины и экс-депутат Верховной рады Олег Волошин считает, что украинские власти преследуют его по политическим мотивам, дело по обвинению в... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T16:13
2023-05-01T16:15
в мире
украина
олег волошин
верховная рада украины
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Бывший спикер МИД Украины и экс-депутат Верховной рады Олег Волошин считает, что украинские власти преследуют его по политическим мотивам, дело по обвинению в госизмене он назвал "заказом власти", сообщает издание "Страна". В феврале служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение в госизмене Волошину. Позже украинский парламент досрочно прекратил его депутатские полномочия. Как сообщило в понедельник госбюро расследований (ГБР) Украины, дело по обвинению в госизмене Волошина передано в суд. Утверждается, что он якобы с трибуны парламента "вел подрывную деятельность против Украины". "Поражает вопиющая правовая безграмотность исполнителей заказа. В сообщении ГБР прямо говорится, что они видят какой-то состав преступления в моих "высказываниях с трибуны Верховной рады". И это при том, что статьей 80 Конституции Украины гарантировано, что народные депутаты не несут никакой юридической ответственности за результаты голосования и высказывания в парламенте", - приводит слова Волошина издание в Telegram-канале. Экс-депутат назвал передачу в суд дела по обвинению его в госизмене "политическими репрессиями" и "заказом власти". Волошин подчеркнул, что смысл парламентаризма состоит в том, что любой депутат должен иметь право свободно говорить то, что соответствует его убеждениям, в основе которых "всегда было желание обеспечить мир на Украине и уважение прав русскоязычных граждан". Как передает издание, Волошин уточнил, что не проживает на территории Российской Федерации, а находится в Белоруссии "с которой Украина сохраняет дипломатические отношения и имеется возможность запросить правовую помощь для обеспечения его прав как стороны в процессе".
https://ria.ru/20230203/pasport-1849536915.html
https://ria.ru/20211223/gosizmena-1765250279.html
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в мире, украина, олег волошин, верховная рада украины
В мире, Украина, Олег Волошин, Верховная Рада Украины
Экс-депутат Рады Волошин назвал обвинение в госизмене заказом властей

"Страна": экс-депутат Рады Волошин назвал дело по обвинению в госизмене заказом властей

© РИА Новости / Евгений КотенкоЭкс-депутат Рады Олег Волошин
Экс-депутат Рады Олег Волошин - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
Экс-депутат Рады Олег Волошин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Бывший спикер МИД Украины и экс-депутат Верховной рады Олег Волошин считает, что украинские власти преследуют его по политическим мотивам, дело по обвинению в госизмене он назвал "заказом власти", сообщает издание "Страна".
В феврале служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение в госизмене Волошину. Позже украинский парламент досрочно прекратил его депутатские полномочия. Как сообщило в понедельник госбюро расследований (ГБР) Украины, дело по обвинению в госизмене Волошина передано в суд. Утверждается, что он якобы с трибуны парламента "вел подрывную деятельность против Украины".
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
Депутат Рады Волошин опроверг сообщения СМИ о наличии российского паспорта
3 февраля, 14:51
"Поражает вопиющая правовая безграмотность исполнителей заказа. В сообщении ГБР прямо говорится, что они видят какой-то состав преступления в моих "высказываниях с трибуны Верховной рады". И это при том, что статьей 80 Конституции Украины гарантировано, что народные депутаты не несут никакой юридической ответственности за результаты голосования и высказывания в парламенте", - приводит слова Волошина издание в Telegram-канале.
Экс-депутат назвал передачу в суд дела по обвинению его в госизмене "политическими репрессиями" и "заказом власти". Волошин подчеркнул, что смысл парламентаризма состоит в том, что любой депутат должен иметь право свободно говорить то, что соответствует его убеждениям, в основе которых "всегда было желание обеспечить мир на Украине и уважение прав русскоязычных граждан".
Как передает издание, Волошин уточнил, что не проживает на территории Российской Федерации, а находится в Белоруссии "с которой Украина сохраняет дипломатические отношения и имеется возможность запросить правовую помощь для обеспечения его прав как стороны в процессе".
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23 декабря 2021, 23:58
 
В миреУкраинаОлег ВолошинВерховная Рада Украины
 
 
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