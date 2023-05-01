https://ria.ru/20230501/voloshin-1868988346.html

Экс-депутат Рады Волошин назвал обвинение в госизмене заказом властей

Экс-депутат Рады Волошин назвал обвинение в госизмене заказом властей - РИА Новости, 01.05.2023

Экс-депутат Рады Волошин назвал обвинение в госизмене заказом властей

Бывший спикер МИД Украины и экс-депутат Верховной рады Олег Волошин считает, что украинские власти преследуют его по политическим мотивам, дело по обвинению в... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T16:13

2023-05-01T16:13

2023-05-01T16:15

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олег волошин

верховная рада украины

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Бывший спикер МИД Украины и экс-депутат Верховной рады Олег Волошин считает, что украинские власти преследуют его по политическим мотивам, дело по обвинению в госизмене он назвал "заказом власти", сообщает издание "Страна". В феврале служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение в госизмене Волошину. Позже украинский парламент досрочно прекратил его депутатские полномочия. Как сообщило в понедельник госбюро расследований (ГБР) Украины, дело по обвинению в госизмене Волошина передано в суд. Утверждается, что он якобы с трибуны парламента "вел подрывную деятельность против Украины". "Поражает вопиющая правовая безграмотность исполнителей заказа. В сообщении ГБР прямо говорится, что они видят какой-то состав преступления в моих "высказываниях с трибуны Верховной рады". И это при том, что статьей 80 Конституции Украины гарантировано, что народные депутаты не несут никакой юридической ответственности за результаты голосования и высказывания в парламенте", - приводит слова Волошина издание в Telegram-канале. Экс-депутат назвал передачу в суд дела по обвинению его в госизмене "политическими репрессиями" и "заказом власти". Волошин подчеркнул, что смысл парламентаризма состоит в том, что любой депутат должен иметь право свободно говорить то, что соответствует его убеждениям, в основе которых "всегда было желание обеспечить мир на Украине и уважение прав русскоязычных граждан". Как передает издание, Волошин уточнил, что не проживает на территории Российской Федерации, а находится в Белоруссии "с которой Украина сохраняет дипломатические отношения и имеется возможность запросить правовую помощь для обеспечения его прав как стороны в процессе".

https://ria.ru/20230203/pasport-1849536915.html

https://ria.ru/20211223/gosizmena-1765250279.html

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в мире, украина, олег волошин, верховная рада украины