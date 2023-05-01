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В Париже полиция разогнала протестующих против реформы пенсий водометами - РИА Новости, 01.05.2023
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20:11 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/vodomety-1869018279.html
В Париже полиция разогнала протестующих против реформы пенсий водометами
В Париже полиция разогнала протестующих против реформы пенсий водометами - РИА Новости, 01.05.2023
В Париже полиция разогнала протестующих против реформы пенсий водометами
Полиция на площади Нации в Париже применила водометы для разгона протестующих против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T20:11
2023-05-01T20:11
в мире
париж
франция
праздник весны и труда
протесты
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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Полиция на площади Нации в Париже применила водометы для разгона протестующих против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости. После того как колонны манифестантов во главе с представителями профсоюзного движения достигли финальной точки первомайского шествия на площади Нации в Париже, полиция стала пытаться расчистить площадь от протестующих, которые продолжали устраивать стычки с правоохранителями. Стражи порядка предприняли попытку вытеснить людей с площади при помощи слезоточивого газа, однако радикально настроенные манифестанты продолжали атаковать полицейских, забрасывая их стеклянными бутылками, зажигательными смесями и петардами. После этого полиция была вынуждена разогнать участников первомайской демонстрации, устраивавших беспорядки, с помощью водометов. По данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в манифестациях по всей стране приняли участие 2,3 миллиона человек, из них 550 тысяч - в Париже. По данным МВД, в демонстрациях по всей Франции участвовали более 700 тысяч человек, задержаны были 180 демонстрантов, из них 53 - в Париже. Ведущие профсоюзы Франции призвали сделать 1 мая днем "беспрецедентной народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость". Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. Пенсионная реформа вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями.
https://ria.ru/20230429/parizh-1868657105.html
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Масштабная манифестация в Париже
Беспрецедентно масштабная по сравнению с традиционными первомайскими шествиями манифестация началась в Париже, в акции участвуют десятки тысяч человек. Почти сразу же после старта начались жесткие стычки радикалов с полицией, в ход пошел слезоточивый газ.
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в мире, париж, франция, праздник весны и труда, протесты
В мире, Париж, Франция, Праздник Весны и Труда, Протесты
В Париже полиция разогнала протестующих против реформы пенсий водометами

Полиция на площади Нации в Париже разогнала водометами протестующих против реформы пенсий

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на акции протеста на одной из улиц в Париже
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста на одной из улиц в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Полиция на площади Нации в Париже применила водометы для разгона протестующих против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости.
После того как колонны манифестантов во главе с представителями профсоюзного движения достигли финальной точки первомайского шествия на площади Нации в Париже, полиция стала пытаться расчистить площадь от протестующих, которые продолжали устраивать стычки с правоохранителями.
Стражи порядка предприняли попытку вытеснить людей с площади при помощи слезоточивого газа, однако радикально настроенные манифестанты продолжали атаковать полицейских, забрасывая их стеклянными бутылками, зажигательными смесями и петардами.
После этого полиция была вынуждена разогнать участников первомайской демонстрации, устраивавших беспорядки, с помощью водометов.
По данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в манифестациях по всей стране приняли участие 2,3 миллиона человек, из них 550 тысяч - в Париже. По данным МВД, в демонстрациях по всей Франции участвовали более 700 тысяч человек, задержаны были 180 демонстрантов, из них 53 - в Париже.
Ведущие профсоюзы Франции призвали сделать 1 мая днем "беспрецедентной народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость".
Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале.
Пенсионная реформа вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями.
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