https://ria.ru/20230501/vodomety-1869018279.html

В Париже полиция разогнала протестующих против реформы пенсий водометами

В Париже полиция разогнала протестующих против реформы пенсий водометами - РИА Новости, 01.05.2023

В Париже полиция разогнала протестующих против реформы пенсий водометами

Полиция на площади Нации в Париже применила водометы для разгона протестующих против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T20:11

2023-05-01T20:11

2023-05-01T20:11

в мире

париж

франция

праздник весны и труда

протесты

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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Полиция на площади Нации в Париже применила водометы для разгона протестующих против пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости. После того как колонны манифестантов во главе с представителями профсоюзного движения достигли финальной точки первомайского шествия на площади Нации в Париже, полиция стала пытаться расчистить площадь от протестующих, которые продолжали устраивать стычки с правоохранителями. Стражи порядка предприняли попытку вытеснить людей с площади при помощи слезоточивого газа, однако радикально настроенные манифестанты продолжали атаковать полицейских, забрасывая их стеклянными бутылками, зажигательными смесями и петардами. После этого полиция была вынуждена разогнать участников первомайской демонстрации, устраивавших беспорядки, с помощью водометов. По данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в манифестациях по всей стране приняли участие 2,3 миллиона человек, из них 550 тысяч - в Париже. По данным МВД, в демонстрациях по всей Франции участвовали более 700 тысяч человек, задержаны были 180 демонстрантов, из них 53 - в Париже. Ведущие профсоюзы Франции призвали сделать 1 мая днем "беспрецедентной народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость". Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. Пенсионная реформа вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями.

https://ria.ru/20230429/parizh-1868657105.html

париж

франция

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Масштабная манифестация в Париже Беспрецедентно масштабная по сравнению с традиционными первомайскими шествиями манифестация началась в Париже, в акции участвуют десятки тысяч человек. Почти сразу же после старта начались жесткие стычки радикалов с полицией, в ход пошел слезоточивый газ. 2023-05-01T20:11 true PT2M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, франция, праздник весны и труда, протесты