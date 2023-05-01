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Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Узбекистане демократичным - РИА Новости, 01.05.2023
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11:22 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/uzbekistan-1868951574.html
Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Узбекистане демократичным
Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Узбекистане демократичным - РИА Новости, 01.05.2023
Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Узбекистане демократичным
Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признает конституционный референдум в Узбекистане открытым, прозрачным и демократичным, заявил... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T11:22
2023-05-01T11:22
в мире
узбекистан
чжан мин
шос
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ТАШКЕНТ, 1 мая - РИА Новости. Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признает конституционный референдум в Узбекистане открытым, прозрачным и демократичным, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин. Граждане Узбекистана в воскресенье голосовали по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. По данным ЦИК, явка на плебисцит составила 84,54% от общего числа избирателей, или более 16,6 миллиона человек, из них за обновленную конституцию проголосовало 90,21%, или более 15 миллионов. "Мы не увидели нарушений норм законодательства. Миссия признает прошедший референдум открытым, прозрачным и демократичным", - сказал Чжан Мин на брифинге в понедельник. По словам генсека ШОС, "в Узбекистане созданы необходимые условия для проведения референдума, они соответствовали требованиям избирательного законодательства страны и принятыми страной международным обязательствам".
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в мире, узбекистан, чжан мин, шос
В мире, Узбекистан, Чжан Мин, ШОС
Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Узбекистане демократичным

Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Узбекистане открытым и демократичным

© Sputnik / Елена Бекназарова | Перейти в медиабанкЛюди принимают участие в голосовании на референдуме по принятию новой Конституции в Узбекистане
Люди принимают участие в голосовании на референдуме по принятию новой Конституции в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© Sputnik / Елена Бекназарова
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Люди принимают участие в голосовании на референдуме по принятию новой Конституции в Узбекистане
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 1 мая - РИА Новости. Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признает конституционный референдум в Узбекистане открытым, прозрачным и демократичным, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин.
Граждане Узбекистана в воскресенье голосовали по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. По данным ЦИК, явка на плебисцит составила 84,54% от общего числа избирателей, или более 16,6 миллиона человек, из них за обновленную конституцию проголосовало 90,21%, или более 15 миллионов.
"Мы не увидели нарушений норм законодательства. Миссия признает прошедший референдум открытым, прозрачным и демократичным", - сказал Чжан Мин на брифинге в понедельник.
По словам генсека ШОС, "в Узбекистане созданы необходимые условия для проведения референдума, они соответствовали требованиям избирательного законодательства страны и принятыми страной международным обязательствам".
Девушка голосует на референдуме по принятию новой Конституции в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Проект новой конституции Узбекистана поддержали 90 процентов голосовавших
Вчера, 09:18
 
В миреУзбекистанЧжан МинШОС
 
 
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