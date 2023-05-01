https://ria.ru/20230501/uzbekistan-1868951574.html

Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Узбекистане демократичным

Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Узбекистане демократичным - РИА Новости, 01.05.2023

Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Узбекистане демократичным

Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признает конституционный референдум в Узбекистане открытым, прозрачным и демократичным, заявил... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T11:22

2023-05-01T11:22

2023-05-01T11:22

в мире

узбекистан

чжан мин

шос

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ТАШКЕНТ, 1 мая - РИА Новости. Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признает конституционный референдум в Узбекистане открытым, прозрачным и демократичным, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин. Граждане Узбекистана в воскресенье голосовали по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. По данным ЦИК, явка на плебисцит составила 84,54% от общего числа избирателей, или более 16,6 миллиона человек, из них за обновленную конституцию проголосовало 90,21%, или более 15 миллионов. "Мы не увидели нарушений норм законодательства. Миссия признает прошедший референдум открытым, прозрачным и демократичным", - сказал Чжан Мин на брифинге в понедельник. По словам генсека ШОС, "в Узбекистане созданы необходимые условия для проведения референдума, они соответствовали требованиям избирательного законодательства страны и принятыми страной международным обязательствам".

https://ria.ru/20230501/konstitutsiya-1868934304.html

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Варвара Скокшина

в мире, узбекистан, чжан мин, шос