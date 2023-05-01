https://ria.ru/20230501/uzbekistan-1868951574.html
Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Узбекистане демократичным
Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Узбекистане демократичным - РИА Новости, 01.05.2023
Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Узбекистане демократичным
Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признает конституционный референдум в Узбекистане открытым, прозрачным и демократичным, заявил... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T11:22
2023-05-01T11:22
2023-05-01T11:22
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узбекистан
чжан мин
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ТАШКЕНТ, 1 мая - РИА Новости. Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признает конституционный референдум в Узбекистане открытым, прозрачным и демократичным, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин. Граждане Узбекистана в воскресенье голосовали по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. По данным ЦИК, явка на плебисцит составила 84,54% от общего числа избирателей, или более 16,6 миллиона человек, из них за обновленную конституцию проголосовало 90,21%, или более 15 миллионов. "Мы не увидели нарушений норм законодательства. Миссия признает прошедший референдум открытым, прозрачным и демократичным", - сказал Чжан Мин на брифинге в понедельник. По словам генсека ШОС, "в Узбекистане созданы необходимые условия для проведения референдума, они соответствовали требованиям избирательного законодательства страны и принятыми страной международным обязательствам".
https://ria.ru/20230501/konstitutsiya-1868934304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, чжан мин, шос
В мире, Узбекистан, Чжан Мин, ШОС
Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Узбекистане демократичным
Миссия наблюдателей ШОС признала референдум в Узбекистане открытым и демократичным
ТАШКЕНТ, 1 мая - РИА Новости. Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признает конституционный референдум в Узбекистане открытым, прозрачным и демократичным, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин.
Граждане Узбекистана в воскресенье голосовали по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана
с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. По данным ЦИК, явка на плебисцит составила 84,54% от общего числа избирателей, или более 16,6 миллиона человек, из них за обновленную конституцию проголосовало 90,21%, или более 15 миллионов.
"Мы не увидели нарушений норм законодательства. Миссия признает прошедший референдум открытым, прозрачным и демократичным", - сказал Чжан Мин на брифинге в понедельник.
По словам генсека ШОС, "в Узбекистане созданы необходимые условия для проведения референдума, они соответствовали требованиям избирательного законодательства страны и принятыми страной международным обязательствам".
Проект новой конституции Узбекистана поддержали 90 процентов голосовавших