https://ria.ru/20230501/ukraina-1868996269.html

Союзникам Украины все сложнее сохранять единство, пишут СМИ

Союзникам Украины все сложнее сохранять единство, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2023

Союзникам Украины все сложнее сохранять единство, пишут СМИ

Членам контактной группы по помощи Украине все сложнее сохранять единство, пишет издание Politico. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T17:16

2023-05-01T17:16

2023-05-01T21:22

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сша

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Членам контактной группы по помощи Украине все сложнее сохранять единство, пишет издание Politico. "На полях встречи группы 21 апреля <...> на американской базе Рамштайн было понятно, что сохранять единство <...> будет становиться все более сложной задачей", — говорится в материале.Во время встреч группы страны все больше расходятся во мнениях, в том числе по вопросу пополнения запасов вооружения после поставок Киеву и отправке Украине военных самолетов. Некоторые также выражают недовольство из-за задержек поставок и того, что некоторые страны во время встреч группы обещают поставить оружие, не называя точных сроков, а на очередном заседании опять лишь повторяют прошлые обещания. Очередное заседание контактной группы по Украине состоялась на американской авиабазе Рамштайн 21 апреля. Встреча прошла под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил Штатов генерала Марка Милли. Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230501/posol-1868983984.html

https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868658709.html

украина

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, ллойд остин, марк милли, сергей лавров, нато