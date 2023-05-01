Союзникам Украины все сложнее сохранять единство, пишут СМИ
Politico: контактной группе по оказанию помощи Украине все сложнее сохранять единство
Монумент Независимости на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Членам контактной группы по помощи Украине все сложнее сохранять единство, пишет издание Politico.
"На полях встречи группы 21 апреля <...> на американской базе Рамштайн было понятно, что сохранять единство <...> будет становиться все более сложной задачей", — говорится в материале.
Во время встреч группы страны все больше расходятся во мнениях, в том числе по вопросу пополнения запасов вооружения после поставок Киеву и отправке Украине военных самолетов. Некоторые также выражают недовольство из-за задержек поставок и того, что некоторые страны во время встреч группы обещают поставить оружие, не называя точных сроков, а на очередном заседании опять лишь повторяют прошлые обещания.
Очередное заседание контактной группы по Украине состоялась на американской авиабазе Рамштайн 21 апреля. Встреча прошла под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил Штатов генерала Марка Милли.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.