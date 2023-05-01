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Союзникам Украины все сложнее сохранять единство, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2023
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17:16 01.05.2023 (обновлено: 21:22 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/ukraina-1868996269.html
Союзникам Украины все сложнее сохранять единство, пишут СМИ
Союзникам Украины все сложнее сохранять единство, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2023
Союзникам Украины все сложнее сохранять единство, пишут СМИ
Членам контактной группы по помощи Украине все сложнее сохранять единство, пишет издание Politico. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T17:16
2023-05-01T21:22
в мире
украина
сша
россия
ллойд остин
марк милли
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Членам контактной группы по помощи Украине все сложнее сохранять единство, пишет издание Politico. "На полях встречи группы 21 апреля &lt;...&gt; на американской базе Рамштайн было понятно, что сохранять единство &lt;...&gt; будет становиться все более сложной задачей", — говорится в материале.Во время встреч группы страны все больше расходятся во мнениях, в том числе по вопросу пополнения запасов вооружения после поставок Киеву и отправке Украине военных самолетов. Некоторые также выражают недовольство из-за задержек поставок и того, что некоторые страны во время встреч группы обещают поставить оружие, не называя точных сроков, а на очередном заседании опять лишь повторяют прошлые обещания. Очередное заседание контактной группы по Украине состоялась на американской авиабазе Рамштайн 21 апреля. Встреча прошла под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил Штатов генерала Марка Милли. Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230501/posol-1868983984.html
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в мире, украина, сша, россия, ллойд остин, марк милли, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Ллойд Остин, Марк Милли, Сергей Лавров, НАТО
Союзникам Украины все сложнее сохранять единство, пишут СМИ

Politico: контактной группе по оказанию помощи Украине все сложнее сохранять единство

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyМонумент Независимости на площади Независимости в Киеве
Монумент Независимости на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Монумент Независимости на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Членам контактной группы по помощи Украине все сложнее сохранять единство, пишет издание Politico.
"На полях встречи группы 21 апреля <...> на американской базе Рамштайн было понятно, что сохранять единство <...> будет становиться все более сложной задачей", — говорится в материале.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
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Вчера, 15:40
Во время встреч группы страны все больше расходятся во мнениях, в том числе по вопросу пополнения запасов вооружения после поставок Киеву и отправке Украине военных самолетов. Некоторые также выражают недовольство из-за задержек поставок и того, что некоторые страны во время встреч группы обещают поставить оружие, не называя точных сроков, а на очередном заседании опять лишь повторяют прошлые обещания.
Очередное заседание контактной группы по Украине состоялась на американской авиабазе Рамштайн 21 апреля. Встреча прошла под председательством министра обороны США Ллойда Остина и главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил Штатов генерала Марка Милли.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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В миреУкраинаСШАРоссияЛлойд ОстинМарк МиллиСергей ЛавровНАТО
 
 
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