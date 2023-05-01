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Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы в Турции - РИА Новости, 01.05.2023
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Туризм
 
22:12 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/turist-1869030561.html
Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы в Турции
Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы в Турции - РИА Новости, 01.05.2023
Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы в Турции
Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы во время полета на парашюте в Турции, спасатели пытаются оказать ему помощь, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T22:12
2023-05-01T22:12
туризм
новости - туризм
турция
аланья (город)
россия
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СТАМБУЛ, 1 мая – РИА Новости. Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы во время полета на парашюте в Турции, спасатели пытаются оказать ему помощь, сообщили местные СМИ. По данным портала Gerçek Alanya, совершавший полет на парашюте турист из РФ по неустановленной причине упал на скалы в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. "В спасательной операции задействованы пожарные Аланьи и береговая охрана. Известно, что упавший в ущелье турист получил переломы и разговаривает с трудом", - сообщает портал. По его данным, спасатели планируют снять мужчину со скал и эвакуировать его вертолетом в больницы Газипаша или в Анталью. СМИ отмечают, что неделей ранее в Аланье погиб один человек и пострадал еще один в результате потери контроля над парашютом и падения в море.
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новости - туризм, турция, аланья (город), россия
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Аланья (город), Россия
Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы в Турции

Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы во время полета на парашюте в Турции

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 1 мая – РИА Новости. Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы во время полета на парашюте в Турции, спасатели пытаются оказать ему помощь, сообщили местные СМИ.
По данным портала Gerçek Alanya, совершавший полет на парашюте турист из РФ по неустановленной причине упал на скалы в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры.
"В спасательной операции задействованы пожарные Аланьи и береговая охрана. Известно, что упавший в ущелье турист получил переломы и разговаривает с трудом", - сообщает портал.
По его данным, спасатели планируют снять мужчину со скал и эвакуировать его вертолетом в больницы Газипаша или в Анталью.
СМИ отмечают, что неделей ранее в Аланье погиб один человек и пострадал еще один в результате потери контроля над парашютом и падения в море.
Скорая помощь Таиланда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
В Таиланде турист упал с семидесятиметровой скалы и выжил
15 февраля, 17:31
 
ТуризмНовости - ТуризмТурцияАланья (город)Россия
 
 
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