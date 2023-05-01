https://ria.ru/20230501/turist-1869030561.html

Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы в Турции

Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы в Турции - РИА Новости, 01.05.2023

Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы в Турции

Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы во время полета на парашюте в Турции, спасатели пытаются оказать ему помощь, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T22:12

2023-05-01T22:12

2023-05-01T22:12

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СТАМБУЛ, 1 мая – РИА Новости. Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы во время полета на парашюте в Турции, спасатели пытаются оказать ему помощь, сообщили местные СМИ. По данным портала Gerçek Alanya, совершавший полет на парашюте турист из РФ по неустановленной причине упал на скалы в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. "В спасательной операции задействованы пожарные Аланьи и береговая охрана. Известно, что упавший в ущелье турист получил переломы и разговаривает с трудом", - сообщает портал. По его данным, спасатели планируют снять мужчину со скал и эвакуировать его вертолетом в больницы Газипаша или в Анталью. СМИ отмечают, что неделей ранее в Аланье погиб один человек и пострадал еще один в результате потери контроля над парашютом и падения в море.

https://ria.ru/20230215/tailand-1852221259.html

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аланья (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, турция, аланья (город), россия