https://ria.ru/20230501/turist-1869030561.html
Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы в Турции
Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы в Турции - РИА Новости, 01.05.2023
Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы в Турции
Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы во время полета на парашюте в Турции, спасатели пытаются оказать ему помощь, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T22:12
2023-05-01T22:12
2023-05-01T22:12
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СТАМБУЛ, 1 мая – РИА Новости. Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы во время полета на парашюте в Турции, спасатели пытаются оказать ему помощь, сообщили местные СМИ. По данным портала Gerçek Alanya, совершавший полет на парашюте турист из РФ по неустановленной причине упал на скалы в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. "В спасательной операции задействованы пожарные Аланьи и береговая охрана. Известно, что упавший в ущелье турист получил переломы и разговаривает с трудом", - сообщает портал. По его данным, спасатели планируют снять мужчину со скал и эвакуировать его вертолетом в больницы Газипаша или в Анталью. СМИ отмечают, что неделей ранее в Аланье погиб один человек и пострадал еще один в результате потери контроля над парашютом и падения в море.
https://ria.ru/20230215/tailand-1852221259.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, аланья (город), россия
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Аланья (город), Россия
Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы в Турции
Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы во время полета на парашюте в Турции