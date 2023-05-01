Рейтинг@Mail.ru
Истек срок, в течение которого ЦБ не публиковал отдельные данные о банках - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:11 01.05.2023 (обновлено: 00:45 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/tsentrobank-1868911237.html
Истек срок, в течение которого ЦБ не публиковал отдельные данные о банках
Истек срок, в течение которого ЦБ не публиковал отдельные данные о банках - РИА Новости, 01.05.2023
Истек срок, в течение которого ЦБ не публиковал отдельные данные о банках
Сегодня истек срок, в течение которого Банк России не раскрывал на своем официальном сайте отдельную информацию о деятельности кредитных организаций. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T00:11
2023-05-01T00:45
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804243090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16d05d317ce27faf21a25a5ae7c8ebe1.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сегодня истек срок, в течение которого Банк России не раскрывал на своем официальном сайте отдельную информацию о деятельности кредитных организаций. Совет директоров регулятора 29 декабря 2022 года принял решение, что ЦБ на своем официальном сайте не будет раскрывать некоторые виды отчетности, составленные банками за 2022 год и за отчетные даты до 1 мая 2023 года включительно. К этим видам отчетностей были отнесены формы "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации", "Отчет о финансовых результатах кредитной организации", "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III")", "Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации", "Консолидированный балансовый отчет", "Консолидированный отчет о финансовых результатах", а также "Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы". В пресс-службе Банка России пояснили РИА Новости, что часть отчетности банков, вплоть до отчетности за апрель включительно, не публикуется. А в июне, соответственно, планируется опубликовать эти формы за май.
https://ria.ru/20230501/sbp-1868910893.html
https://ria.ru/20230428/stavka-1868491106.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804243090_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_e597f736b0f1d6c3da791c8732499b72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральный банк рф (цб рф), экономика, россия
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия
Истек срок, в течение которого ЦБ не публиковал отдельные данные о банках

Истек срок, в течение которого Центробанк не публиковал отдельные данные о работе банков

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сегодня истек срок, в течение которого Банк России не раскрывал на своем официальном сайте отдельную информацию о деятельности кредитных организаций.
Совет директоров регулятора 29 декабря 2022 года принял решение, что ЦБ на своем официальном сайте не будет раскрывать некоторые виды отчетности, составленные банками за 2022 год и за отчетные даты до 1 мая 2023 года включительно.
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Центробанк ограничил размер комиссий за переводы физлиц юрлицам по СБП
00:07
К этим видам отчетностей были отнесены формы "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации", "Отчет о финансовых результатах кредитной организации", "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III")", "Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации", "Консолидированный балансовый отчет", "Консолидированный отчет о финансовых результатах", а также "Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы".
В пресс-службе Банка России пояснили РИА Новости, что часть отчетности банков, вплоть до отчетности за апрель включительно, не публикуется. А в июне, соответственно, планируется опубликовать эти формы за май.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Центробанк не нашел оснований для снижения ключевой ставки
28 апреля, 15:37
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала