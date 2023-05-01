https://ria.ru/20230501/trump-1868875304.html

Обвинение в изнасиловании может привести Трампа в Белый дом

Обвинение в изнасиловании может привести Трампа в Белый дом - РИА Новости, 01.05.2023

Обвинение в изнасиловании может привести Трампа в Белый дом

Предвыборный расклад в США сложился парадоксально. Сегодня за пост президента соревнуются не республиканцы против демократов. Скорее, политики из обеих партий... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T08:00

2023-05-01T08:00

2023-05-01T08:13

аналитика

сша

нью-йорк (город)

дональд трамп

берни сандерс

америка

рон десантис

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863028601_0:112:3075:1842_1920x0_80_0_0_401a9c1b183bba9f50710e250a5368f6.jpg

Предвыборный расклад в США сложился парадоксально. Сегодня за пост президента соревнуются не республиканцы против демократов. Скорее, политики из обеих партий на побегушках у глубинного государства борются против единственного кандидата, который хочет эту систему сломать. Кандидат этот, как нетрудно догадаться, — Дональд Трамп с его лозунгом "Осушить болото".Предвыборная поддержка у Трампа огромная и постоянно растет. Даже самые простодушные обыватели в Америке начинают понимать, что истеблишмент равно переварит и республиканцев, и демократов. Кто ни придет к власти — хоть Берни Сандерс, хоть Рон Десантис, — глубинное государство будет полностью им управлять, и в жизни рядового американца никаких подвижек к лучшему не будет. Одна надежда — на Трампа. Отсюда и его рейтинги.Неудивительно, что истеблишмент начал на Трампа настоящую охоту. Едва затих скандал с предъявлением ему обвинений по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, как подоспело новое уголовное дело.На этот раз все всерьез: 76-летнего Трампа подозревают в изнасиловании, которое он якобы совершил двадцать семь лет назад. Позвольте, а как же срок давности? Даже за убийство он меньше.Но прокуратура Нью-Йорка, откровенно обслуживающая Демпартию США, объявила мораторий на срок давности по делам о харрасменте и изнасиловании. Это известная практика, впервые она была обкатана во времена движения MeToo. Тогда шустрой американской Фемиде удалось приземлить на нары Харви Вайнштейна.Поэтому сегодня в Нью-Йорке против человека можно выдвинуть обвинение в изнасиловании "времен Очакова и покоренья Крыма". Прокуратура им займется, особенно если подозреваемый — белый цисгендерный мужчина и на него есть политический заказ.Что же там было у Трампа и Джин Кэрролл на рубеже 1995-1996 годов? Кэрролл — известная журналистка, она на три года старше Трампа и долгое время писала колонки для "глянца". То ли в конце 1995-го, то ли в начале 1996 года (истица толком не помнит дату преступления) она пересеклась на Манхэттене со своим светским знакомым Донни Трампом. Тогда никто и подумать не мог, что этот лохматый плейбой будет президентом США.Дальнейшее выглядело как серия из "Секса в большом городе". Болтая и флиртуя, парочка пошла гулять по магазинам и в какой-то момент оказалась у примерочной кабинки гламурного универмага Bergdorf Goodman. Донни предложил Джин примерить серое боди. "Примерь сам", — сказал она. Он кивнул, взял боди, пошел в кабинку и поманил ее за собой. Она туда вошла.Тут надо понимать, что кабинки в Bergdors Goodman — это не просто закутки с перегородками, они скорее похожи на крошечные роскошные гостиничные номера. Там даже диванчики есть.Сегодня Джин Кэрролл в своем иске обвиняет Трампа в том, что он ее в этой кабинке изнасиловал. Что же помешало ей позвать на помощь — вокруг покупательниц в таком заведении крутится полдюжины консультантов и продавцов? Почему она не заявила об изнасиловании сразу же — тогда злодея схватили бы с поличным? Ладно, шок, травма, но отчего она не пошла в полицию чуть позже?Ответа на эти вопросы нет. Более того, задаваться ими можно только в "авторитарной" России. В цитадели демократии сомневаться в честности Джин Кэрролл неприлично, позорно, недостойно просвещенного человека. Потому что "женщинам надо просто верить", как гласит религия MeToo.Тем более невозможно в сегодняшней Америке публично спросить: а зачем вообще миллиардеру, счастливо женатому на красотке (в 1996 году это была актриса Марла Мейплз), кого-то насиловать?Удивительно, но Джин Кэрролл утверждает, что случившееся в примерочной кабинке стало для нее такой трагедией, что после этого у нее вообще не было романтических отношений, однако при этом не помнит точной даты произошедшего.Несмотря на все нестыковки, книга воспоминаний Кэрролл изрядно попортила имидж президента США в 2019 году. В ноябре 2022-го журналистка подала на него в суд. А несколько дней назад Кэрролл выступила перед присяжными в суде Нью-Йорка, начав с коронной фразы: "Я здесь потому, что меня изнасиловал Дональд Трамп". Задача-максимум спонсирующих ее демократов — посадить Трампа в тюрьму, задача-минимум — хорошенько извалять его в грязи, отвлечь от избирательной кампании, потрепать нервы.Однако, как отмечают местные наблюдатели, суды не отвлекают Трампа от его кампании: они и есть его кампания. Травля экс-президента только добавляет ему симпатий избирателей. "Трамписты превратили его в мученика, он стал фашистским Иисусом Христом", — возмущаются демократические СМИ. Чем больше истеблишмент прессует Трампа, пытаясь не допустить его победы на выборах, тем выше его шансы вернуться в Белый дом.А пока несистемный кандидат поляризует американское общество, возгоняет взаимную ненависть, самим фактом своего существования ведет Штаты к гражданской войне. Пожелаем Трампу всяческих успехов в этом начинании.

https://ria.ru/20230320/trump-1858958536.html

https://ria.ru/20230425/bayden-1867687796.html

https://ria.ru/20230401/politika-1862282849.html

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

сша

нью-йорк (город)

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, берни сандерс, америка, рон десантис, в мире