https://ria.ru/20230501/tramp-1869016550.html

Судья отказал Трампу в аннулировании процесса по делу об изнасиловании

Судья отказал Трампу в аннулировании процесса по делу об изнасиловании - РИА Новости, 01.05.2023

Судья отказал Трампу в аннулировании процесса по делу об изнасиловании

Судья в Нью-Йорке отказал Дональду Трампу в аннулировании процесса по обвинению в насилии, выдвинутым в его адрес писательницей и журналисткой Джин Кэрролл, она РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T19:53

2023-05-01T19:53

2023-05-01T19:55

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ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Судья в Нью-Йорке отказал Дональду Трампу в аннулировании процесса по обвинению в насилии, выдвинутым в его адрес писательницей и журналисткой Джин Кэрролл, она продолжает давать показания, сообщает агентство ​​Ассошиэйтед пресс. Ранее в понедельник адвокат экс-президента Джо Такопина подал заявление с просьбой объявить недействительным и аннулировать процесс, идущий в отношении Трампа по иску Кэрролл, обвинив судью в предвзятости. Открывая заседание в понедельник, на котором Кэрролл должна продолжить давать показания по делу, судья Луис Каплан заявил, что "прошение (защиты Трампа - ред.) отклонено". Перекрестный допрос Кэрролл продолжается, сегодня писательница продолжает отвечать на вопросы защиты экс-президента. Сам обвиняемый не присутствует в зале суда. Слушания по делу должны продолжаться в течение всей недели, пишет агентство. Кэрролл в 2019 году обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Сам Трамп решительно опроверг обвинения, назвав их ложными, и заверил, что не встречал Кэрролл, предположив, что с помощью нападок на президента она пыталась продать свою новую книгу. В ответ Кэрролл подала в суд на Трампа за нанесенный своей репутации ущерб. Трамп в декабре 2020 года подал прошение о приостановке дела, однако в сентябре 2021 года судья в Нью-Йорке отказал экс-президенту в прекращении рассмотрения иска журналистки. В конце сентября адвокаты Кэрролл подали судебный документ, заявив о подготовке новых обвинений против Трампа. Трамп последовательно заявляет, что иски против него являются политической аферой.

https://ria.ru/20230427/tramp-1868022248.html

https://ria.ru/20230501/trump-1868875304.html

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в мире, нью-йорк (город), дональд трамп, сша