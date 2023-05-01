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Экс-президент США Трамп прибыл в Шотландию - РИА Новости, 01.05.2023
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15:14 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/tramp-1868980703.html
Экс-президент США Трамп прибыл в Шотландию
Экс-президент США Трамп прибыл в Шотландию - РИА Новости, 01.05.2023
Экс-президент США Трамп прибыл в Шотландию
Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник прибыл в Шотландию, чтобы посетить несколько отелей и полей для гольфа, принадлежащих ему, сообщает телеканал... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T15:14
2023-05-01T15:14
в мире
шотландия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник прибыл в Шотландию, чтобы посетить несколько отелей и полей для гольфа, принадлежащих ему, сообщает телеканал Sky News. Как отмечает телеканал, поездка в Великобританию состоялась после того, как Трампу предъявили обвинения в попытке изнасилования. "Бывший президент Дональд Трамп... прибыл сегодня в Шотландию", - говорится в сообщении телеканала. По данным телеканала, Трамп в аэропорту Абердина заявил, что "прекрасно вернуться домой". Его мать Мэри Энн Трамп родилась в Шотландии. Ранее Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что собирается посетить Шотландию и Ирландию, чтобы осмотреть его "великолепные владения". Слушания по иску писательницы и журналистки Джин Кэрролл против Трампа начались на прошлой неделе. Судебное разбирательство по обвинению в изнасиловании проходит на фоне предвыборной кампании Дональда Трампа, который собирается баллотироваться на свой второй президентский срок в 2024 году. Кэрролл в 2019 году обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Сам Трамп решительно опроверг обвинения, назвав их ложными, и заверил, что не встречал Кэрролл, предположив, что с помощью нападок на президента она пыталась продать свою новую книгу. В ответ Кэрролл подала в суд на Трампа за нанесенный своей репутации ущерб. Трамп в декабре 2020 года подал прошение о приостановке дела, однако в сентябре 2021 года судья в Нью-Йорке отказал экс-президенту в прекращении рассмотрения иска журналистки. В конце сентября адвокаты Кэрролл подали судебный документ, заявив о подготовке новых обвинений против Трампа.
https://ria.ru/20230414/bayden-1865220345.html
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в мире, шотландия, сша, великобритания, дональд трамп
В мире, Шотландия, США, Великобритания, Дональд Трамп
Экс-президент США Трамп прибыл в Шотландию

Экс-президент США Трамп прибыл в Шотландию, чтобы посетить отели и поля для гольфа

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник прибыл в Шотландию, чтобы посетить несколько отелей и полей для гольфа, принадлежащих ему, сообщает телеканал Sky News.
Как отмечает телеканал, поездка в Великобританию состоялась после того, как Трампу предъявили обвинения в попытке изнасилования.
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"Бывший президент Дональд Трамп... прибыл сегодня в Шотландию", - говорится в сообщении телеканала.
По данным телеканала, Трамп в аэропорту Абердина заявил, что "прекрасно вернуться домой". Его мать Мэри Энн Трамп родилась в Шотландии.
Ранее Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что собирается посетить Шотландию и Ирландию, чтобы осмотреть его "великолепные владения".
Слушания по иску писательницы и журналистки Джин Кэрролл против Трампа начались на прошлой неделе. Судебное разбирательство по обвинению в изнасиловании проходит на фоне предвыборной кампании Дональда Трампа, который собирается баллотироваться на свой второй президентский срок в 2024 году.
Кэрролл в 2019 году обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Сам Трамп решительно опроверг обвинения, назвав их ложными, и заверил, что не встречал Кэрролл, предположив, что с помощью нападок на президента она пыталась продать свою новую книгу. В ответ Кэрролл подала в суд на Трампа за нанесенный своей репутации ущерб. Трамп в декабре 2020 года подал прошение о приостановке дела, однако в сентябре 2021 года судья в Нью-Йорке отказал экс-президенту в прекращении рассмотрения иска журналистки. В конце сентября адвокаты Кэрролл подали судебный документ, заявив о подготовке новых обвинений против Трампа.
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