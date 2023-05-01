Спецоперация, 1 мая: нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, все назначенные объекты поражены, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Обстрелы и атаки со стороны Украины
Украинские войска обстреляли Михайловку в Запорожской области днем в понедельник, погибли два человека, 14 получили ранения, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он отметил, что повреждены здания школы и жилых домов.
Кроме того, по предварительным данным, два мирных жителя погибли при обстреле со стороны украинских войск города Токмак в Запорожской области, также повреждены несколько жилых домов, в одном из них возник пожар, сообщили в оперативных службах региона.
Силы флота во взаимодействии с ПВО отразили атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде в Севастополе, один БПЛА был сбит при попытке подлета к Севастопольской бухте, второй — над территорией Республики Крым, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Поставки западного оружия Украине
Командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук опубликовал фотографию самолета Су-25 с авиационными ракетами Zuni, которые США обещали передать Украине, пишет украинское агентство УНИАН. В начале января заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер заявила, что США передают Киеву в рамках нового пакета военной помощи четыре тысячи неуправляемых авиационных ракет Zuni класса "воздух-земля" для использования ее военно-воздушными силами.
США передали Украине почти 100% военной помощи, запрошенной Киевом "для планируемого ими на весну наступления", но поставки продолжатся "очень-очень скоро", заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.