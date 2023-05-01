https://ria.ru/20230501/spetsoperatsiya-1869029866.html

Спецоперация, 1 мая: нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины

Спецоперация, 1 мая: нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 01.05.2023

Спецоперация, 1 мая: нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы РФ нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T21:59

2023-05-01T21:59

2023-05-01T22:25

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

владимир рогов

михаил развожаев

джон кирби

су-25

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, все назначенные объекты поражены, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Обстрелы и атаки со стороны УкраиныУкраинские войска обстреляли Михайловку в Запорожской области днем в понедельник, погибли два человека, 14 получили ранения, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он отметил, что повреждены здания школы и жилых домов. Кроме того, по предварительным данным, два мирных жителя погибли при обстреле со стороны украинских войск города Токмак в Запорожской области, также повреждены несколько жилых домов, в одном из них возник пожар, сообщили в оперативных службах региона. Силы флота во взаимодействии с ПВО отразили атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде в Севастополе, один БПЛА был сбит при попытке подлета к Севастопольской бухте, второй — над территорией Республики Крым, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Поставки западного оружия УкраинеКомандующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук опубликовал фотографию самолета Су-25 с авиационными ракетами Zuni, которые США обещали передать Украине, пишет украинское агентство УНИАН. В начале января заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер заявила, что США передают Киеву в рамках нового пакета военной помощи четыре тысячи неуправляемых авиационных ракет Zuni класса "воздух-земля" для использования ее военно-воздушными силами. США передали Украине почти 100% военной помощи, запрошенной Киевом "для планируемого ими на весну наступления", но поставки продолжатся "очень-очень скоро", заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230501/sovet-1869006585.html

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украина

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, владимир рогов, михаил развожаев, джон кирби, су-25