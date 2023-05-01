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Спецоперация, 1 мая: нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 01.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:59 01.05.2023 (обновлено: 22:25 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/spetsoperatsiya-1869029866.html
Спецоперация, 1 мая: нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины
Спецоперация, 1 мая: нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 01.05.2023
Спецоперация, 1 мая: нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины
Вооруженные силы РФ нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T21:59
2023-05-01T22:25
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир рогов
михаил развожаев
джон кирби
су-25
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, все назначенные объекты поражены, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. Обстрелы и атаки со стороны УкраиныУкраинские войска обстреляли Михайловку в Запорожской области днем в понедельник, погибли два человека, 14 получили ранения, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он отметил, что повреждены здания школы и жилых домов. Кроме того, по предварительным данным, два мирных жителя погибли при обстреле со стороны украинских войск города Токмак в Запорожской области, также повреждены несколько жилых домов, в одном из них возник пожар, сообщили в оперативных службах региона. Силы флота во взаимодействии с ПВО отразили атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде в Севастополе, один БПЛА был сбит при попытке подлета к Севастопольской бухте, второй — над территорией Республики Крым, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Поставки западного оружия УкраинеКомандующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук опубликовал фотографию самолета Су-25 с авиационными ракетами Zuni, которые США обещали передать Украине, пишет украинское агентство УНИАН. В начале января заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер заявила, что США передают Киеву в рамках нового пакета военной помощи четыре тысячи неуправляемых авиационных ракет Zuni класса "воздух-земля" для использования ее военно-воздушными силами. США передали Украине почти 100% военной помощи, запрошенной Киевом "для планируемого ими на весну наступления", но поставки продолжатся "очень-очень скоро", заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, киев, владимир рогов, михаил развожаев, джон кирби, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Рогов, Михаил Развожаев, Джон Кирби, Су-25

Спецоперация, 1 мая: нанесен групповой удар по объектам ВПК Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, все назначенные объекты поражены, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Обстрелы и атаки со стороны Украины

Украинские войска обстреляли Михайловку в Запорожской области днем в понедельник, погибли два человека, 14 получили ранения, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он отметил, что повреждены здания школы и жилых домов.
Кроме того, по предварительным данным, два мирных жителя погибли при обстреле со стороны украинских войск города Токмак в Запорожской области, также повреждены несколько жилых домов, в одном из них возник пожар, сообщили в оперативных службах региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Силы флота во взаимодействии с ПВО отразили атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде в Севастополе, один БПЛА был сбит при попытке подлета к Севастопольской бухте, второй — над территорией Республики Крым, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Поставки западного оружия Украине

Командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук опубликовал фотографию самолета Су-25 с авиационными ракетами Zuni, которые США обещали передать Украине, пишет украинское агентство УНИАН. В начале января заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер заявила, что США передают Киеву в рамках нового пакета военной помощи четыре тысячи неуправляемых авиационных ракет Zuni класса "воздух-земля" для использования ее военно-воздушными силами.
США передали Украине почти 100% военной помощи, запрошенной Киевом "для планируемого ими на весну наступления", но поставки продолжатся "очень-очень скоро", заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир РоговМихаил РазвожаевДжон КирбиСу-25
 
 
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