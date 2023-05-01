https://ria.ru/20230501/sovet-1869006585.html

"Пропусти удары". В Британии дали Зеленскому раздражающий совет по России

"Пропусти удары". В Британии дали Зеленскому раздражающий совет по России - РИА Новости, 01.05.2023

"Пропусти удары". В Британии дали Зеленскому раздражающий совет по России

Украинскому военному руководству нужно научиться пропускать ракетные удары российской армии, чтобы не тратить запасы ПВО до планируемого контрнаступления,... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T18:27

2023-05-01T18:27

2023-05-01T20:54

политика

россия

вооруженные силы украины

зрк с-300

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Украинскому военному руководству нужно научиться пропускать ракетные удары российской армии, чтобы не тратить запасы ПВО до планируемого контрнаступления, заявил в эфире Sky News военный аналитик Майкл Кларк.По его словам, Киеву, вероятно, придется сдерживаться и не использовать американские зенитные комплексы против дешевых дронов, чтобы не опустошить склады до начала контрудара.Ранее в результате утечки секретных документов из Пентагона стало известно о том, что ракеты для С-300 у ВСУ могут закончиться уже в мае.

https://ria.ru/20230501/katastrofa-1868992476.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, вооруженные силы украины, зрк с-300