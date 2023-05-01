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"Пропусти удары". В Британии дали Зеленскому раздражающий совет по России
"Пропусти удары". В Британии дали Зеленскому раздражающий совет по России - РИА Новости, 01.05.2023
"Пропусти удары". В Британии дали Зеленскому раздражающий совет по России
Украинскому военному руководству нужно научиться пропускать ракетные удары российской армии, чтобы не тратить запасы ПВО до планируемого контрнаступления,... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T18:27
2023-05-01T18:27
2023-05-01T20:54
политика
россия
вооруженные силы украины
зрк с-300
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Украинскому военному руководству нужно научиться пропускать ракетные удары российской армии, чтобы не тратить запасы ПВО до планируемого контрнаступления, заявил в эфире Sky News военный аналитик Майкл Кларк.По его словам, Киеву, вероятно, придется сдерживаться и не использовать американские зенитные комплексы против дешевых дронов, чтобы не опустошить склады до начала контрудара.Ранее в результате утечки секретных документов из Пентагона стало известно о том, что ракеты для С-300 у ВСУ могут закончиться уже в мае.
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политика, россия, вооруженные силы украины, зрк с-300
Политика, Россия, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300
"Пропусти удары". В Британии дали Зеленскому раздражающий совет по России
В Британии посоветовали ВСУ пропускать ракетные удары России из-за дороговизны Patriot