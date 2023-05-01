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"Пропусти удары". В Британии дали Зеленскому раздражающий совет по России - РИА Новости, 01.05.2023
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18:27 01.05.2023 (обновлено: 20:54 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/sovet-1869006585.html
"Пропусти удары". В Британии дали Зеленскому раздражающий совет по России
"Пропусти удары". В Британии дали Зеленскому раздражающий совет по России - РИА Новости, 01.05.2023
"Пропусти удары". В Британии дали Зеленскому раздражающий совет по России
Украинскому военному руководству нужно научиться пропускать ракетные удары российской армии, чтобы не тратить запасы ПВО до планируемого контрнаступления,... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T18:27
2023-05-01T20:54
политика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Украинскому военному руководству нужно научиться пропускать ракетные удары российской армии, чтобы не тратить запасы ПВО до планируемого контрнаступления, заявил в эфире Sky News военный аналитик Майкл Кларк.По его словам, Киеву, вероятно, придется сдерживаться и не использовать американские зенитные комплексы против дешевых дронов, чтобы не опустошить склады до начала контрудара.Ранее в результате утечки секретных документов из Пентагона стало известно о том, что ракеты для С-300 у ВСУ могут закончиться уже в мае.
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политика, россия, вооруженные силы украины, зрк с-300
Политика, Россия, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300
"Пропусти удары". В Британии дали Зеленскому раздражающий совет по России

В Британии посоветовали ВСУ пропускать ракетные удары России из-за дороговизны Patriot

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Украинскому военному руководству нужно научиться пропускать ракетные удары российской армии, чтобы не тратить запасы ПВО до планируемого контрнаступления, заявил в эфире Sky News военный аналитик Майкл Кларк.
«

"Возможно, ВСУ растратят все запасы ракет, если не будут осторожны. <…> Скоро украинцы получат системы Patriot. Сейчас эти установки находятся в Польше. Для их развертывания понадобится определенное время, поскольку они требуют серьезной подготовки (персонала. — Прим. ред.) и они очень дорогие", — сказал эксперт.

По его словам, Киеву, вероятно, придется сдерживаться и не использовать американские зенитные комплексы против дешевых дронов, чтобы не опустошить склады до начала контрудара.
Ранее в результате утечки секретных документов из Пентагона стало известно о том, что ракеты для С-300 у ВСУ могут закончиться уже в мае.
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