https://ria.ru/20230501/soveschanie-1868989835.html

Путин во вторник проведет совещание с членами правительства

Путин во вторник проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 01.05.2023

Путин во вторник проведет совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин во вторник, 2 мая, проведет совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, основной темой станут вопросы... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T16:27

2023-05-01T16:27

2023-05-01T16:39

туризм

новости - туризм

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, 2 мая, проведет совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, основной темой станут вопросы развития туристической отрасли, сообщает пресс-служба Кремля."(Во вторник - ред.) 2 мая В.В. Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами Правительства Российской Федерации. Основной темой станут вопросы развития туристической отрасли", - говорится в сообщении.Как уточняется, с докладами выступят заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.Отмечается, что также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.

https://ria.ru/20230420/pormturizm-1866580282.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, владимир путин, россия