https://ria.ru/20230501/soveschanie-1868989835.html
Путин во вторник проведет совещание с членами правительства
Путин во вторник проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 01.05.2023
Путин во вторник проведет совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин во вторник, 2 мая, проведет совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, основной темой станут вопросы... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T16:27
2023-05-01T16:27
2023-05-01T16:39
туризм
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, 2 мая, проведет совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, основной темой станут вопросы развития туристической отрасли, сообщает пресс-служба Кремля."(Во вторник - ред.) 2 мая В.В. Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами Правительства Российской Федерации. Основной темой станут вопросы развития туристической отрасли", - говорится в сообщении.Как уточняется, с докладами выступят заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.Отмечается, что также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.
https://ria.ru/20230420/pormturizm-1866580282.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, владимир путин, россия
Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Россия
Путин во вторник проведет совещание с членами правительства
Путин во вторник проведет совещание с правительством по развитию туристической отрасли
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, 2 мая, проведет совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, основной темой станут вопросы развития туристической отрасли, сообщает пресс-служба Кремля.
"(Во вторник - ред.) 2 мая В.В. Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами Правительства Российской Федерации. Основной темой станут вопросы развития туристической отрасли", - говорится в сообщении.
Как уточняется, с докладами выступят заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
, министр экономического развития РФ Максим Решетников
, министр транспорта РФ Виталий Савельев
, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов
.
Отмечается, что также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.
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