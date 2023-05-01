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Путин во вторник проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 01.05.2023
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Туризм
 
16:27 01.05.2023 (обновлено: 16:39 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/soveschanie-1868989835.html
Путин во вторник проведет совещание с членами правительства
Путин во вторник проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 01.05.2023
Путин во вторник проведет совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин во вторник, 2 мая, проведет совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, основной темой станут вопросы... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T16:27
2023-05-01T16:39
туризм
новости - туризм
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, 2 мая, проведет совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, основной темой станут вопросы развития туристической отрасли, сообщает пресс-служба Кремля."(Во вторник - ред.) 2 мая В.В. Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами Правительства Российской Федерации. Основной темой станут вопросы развития туристической отрасли", - говорится в сообщении.Как уточняется, с докладами выступят заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.Отмечается, что также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.
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новости - туризм, владимир путин, россия
Туризм, Новости - Туризм, Владимир Путин, Россия
Путин во вторник проведет совещание с членами правительства

Путин во вторник проведет совещание с правительством по развитию туристической отрасли

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник, 2 мая, проведет совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, основной темой станут вопросы развития туристической отрасли, сообщает пресс-служба Кремля.
"(Во вторник - ред.) 2 мая В.В. Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами Правительства Российской Федерации. Основной темой станут вопросы развития туристической отрасли", - говорится в сообщении.
Как уточняется, с докладами выступят заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
Отмечается, что также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.
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