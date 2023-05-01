https://ria.ru/20230501/siriya-1869031690.html

Российские военные провели адресные проверки в Сирии

Российские военные провели адресные проверки в Сирии - РИА Новости, 01.05.2023

Российские военные провели адресные проверки в Сирии

Сирийские службы безопасности и военнослужащие российской группировки в Сирии провели адресные проверки в южных провинциях страны, сообщил на брифинге... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T22:29

2023-05-01T22:29

2023-05-01T22:29

война в сирии

в мире

сирия

центр примирения враждующих сторон в сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568154193_0:118:3221:1929_1920x0_80_0_0_f617dcf5a4442a83d6400c7fd98ae551.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сирийские службы безопасности и военнослужащие российской группировки в Сирии провели адресные проверки в южных провинциях страны, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. Отмечается, что в ходе проверки осуществлен прием более 400 единиц стрелкового оружия и боеприпасов от примирившихся боевиков.

https://ria.ru/20230501/siriya-1869001286.html

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии