https://ria.ru/20230501/siriya-1869031690.html
Российские военные провели адресные проверки в Сирии
Российские военные провели адресные проверки в Сирии - РИА Новости, 01.05.2023
Российские военные провели адресные проверки в Сирии
Сирийские службы безопасности и военнослужащие российской группировки в Сирии провели адресные проверки в южных провинциях страны, сообщил на брифинге... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T22:29
2023-05-01T22:29
2023-05-01T22:29
война в сирии
в мире
сирия
центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сирийские службы безопасности и военнослужащие российской группировки в Сирии провели адресные проверки в южных провинциях страны, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. Отмечается, что в ходе проверки осуществлен прием более 400 единиц стрелкового оружия и боеприпасов от примирившихся боевиков.
https://ria.ru/20230501/siriya-1869001286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Сирия, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
Российские военные провели адресные проверки в Сирии
ЦПВС: российские военные провели адресные проверки в южных провинциях Сирии