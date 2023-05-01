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Российские военные провели адресные проверки в Сирии - РИА Новости, 01.05.2023
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Война в Сирии
 
22:29 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/siriya-1869031690.html
Российские военные провели адресные проверки в Сирии
Российские военные провели адресные проверки в Сирии - РИА Новости, 01.05.2023
Российские военные провели адресные проверки в Сирии
Сирийские службы безопасности и военнослужащие российской группировки в Сирии провели адресные проверки в южных провинциях страны, сообщил на брифинге... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T22:29
2023-05-01T22:29
война в сирии
в мире
сирия
центр примирения враждующих сторон в сирии
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сирийские службы безопасности и военнослужащие российской группировки в Сирии провели адресные проверки в южных провинциях страны, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. Отмечается, что в ходе проверки осуществлен прием более 400 единиц стрелкового оружия и боеприпасов от примирившихся боевиков.
https://ria.ru/20230501/siriya-1869001286.html
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в мире, сирия, центр примирения враждующих сторон в сирии
Война в Сирии, В мире, Сирия, Центр примирения враждующих сторон в Сирии
Российские военные провели адресные проверки в Сирии

ЦПВС: российские военные провели адресные проверки в южных провинциях Сирии

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПатруль российской военной полиции в Сирии
Патруль российской военной полиции в Сирии - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Патруль российской военной полиции в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Сирийские службы безопасности и военнослужащие российской группировки в Сирии провели адресные проверки в южных провинциях страны, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
«

"Сирийскими службами безопасности во взаимодействии с военнослужащими российской группировки в САР проведены адресные проверки в провинции Деръа", - сообщил Гуринов на брифинге.

Отмечается, что в ходе проверки осуществлен прием более 400 единиц стрелкового оружия и боеприпасов от примирившихся боевиков.
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Война в СирииВ миреСирияЦентр примирения враждующих сторон в Сирии
 
 
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