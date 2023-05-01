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Швейцария создает подразделение агентов спецслужб для слежки за соцсетями - РИА Новости, 01.05.2023
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16:32 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/shveytsariya-1868990406.html
Швейцария создает подразделение агентов спецслужб для слежки за соцсетями
Швейцария создает подразделение агентов спецслужб для слежки за соцсетями - РИА Новости, 01.05.2023
Швейцария создает подразделение агентов спецслужб для слежки за соцсетями
В Швейцарии создается новое подразделение агентов спецслужб, которые будут следить за социальными сетями, чтобы собирать там полезную информацию, заявила РИА... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T16:32
2023-05-01T16:32
в мире
швейцария
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ЖЕНЕВА, 1 мая – РИА Новости. В Швейцарии создается новое подразделение агентов спецслужб, которые будут следить за социальными сетями, чтобы собирать там полезную информацию, заявила РИА Новости пресс-секретарь службы разведки Швейцарской Конфедерации Изабель Грабер. "Служба разведки Конфедерации в настоящее время находится в процессе реализации проекта, предусматривающего привлечение виртуальных агентов, которые будут отвечать за оперативный поиск информации в социальных сетях с целью сбора данных, имеющих отношение к разведке", - сказала она. Грабер уточнила, что ведомство не сообщает никаких указаний относительно количества виртуальных агентов, которые будут наняты, или их операционной деятельности. "Служба разведки Конфедерации должна адаптироваться к меняющимся угрозам в виртуальном мире и технологическим разработкам", - добавила пресс-секретарь. Она также сообщила, что действия спецслужб останутся под парламентским контролем, но что правовая база не нуждается в изменении для реализации этого проекта.
https://ria.ru/20230426/shveytsariya-1867859707.html
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в мире, швейцария
В мире, Швейцария
Швейцария создает подразделение агентов спецслужб для слежки за соцсетями

Швейцария создает новое подразделение сотрудников спецслужб, занимающихся соцсетями

© AP Photo / Michael ProbstКатер швейцарской полиции на Женевском озере
Катер швейцарской полиции на Женевском озере - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Michael Probst
Катер швейцарской полиции на Женевском озере. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 1 мая – РИА Новости. В Швейцарии создается новое подразделение агентов спецслужб, которые будут следить за социальными сетями, чтобы собирать там полезную информацию, заявила РИА Новости пресс-секретарь службы разведки Швейцарской Конфедерации Изабель Грабер.
"Служба разведки Конфедерации в настоящее время находится в процессе реализации проекта, предусматривающего привлечение виртуальных агентов, которые будут отвечать за оперативный поиск информации в социальных сетях с целью сбора данных, имеющих отношение к разведке", - сказала она.
Грабер уточнила, что ведомство не сообщает никаких указаний относительно количества виртуальных агентов, которые будут наняты, или их операционной деятельности.
"Служба разведки Конфедерации должна адаптироваться к меняющимся угрозам в виртуальном мире и технологическим разработкам", - добавила пресс-секретарь.
Она также сообщила, что действия спецслужб останутся под парламентским контролем, но что правовая база не нуждается в изменении для реализации этого проекта.
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