https://ria.ru/20230501/shveytsariya-1868990406.html

Швейцария создает подразделение агентов спецслужб для слежки за соцсетями

Швейцария создает подразделение агентов спецслужб для слежки за соцсетями - РИА Новости, 01.05.2023

Швейцария создает подразделение агентов спецслужб для слежки за соцсетями

В Швейцарии создается новое подразделение агентов спецслужб, которые будут следить за социальными сетями, чтобы собирать там полезную информацию, заявила РИА... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T16:32

2023-05-01T16:32

2023-05-01T16:32

в мире

швейцария

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ЖЕНЕВА, 1 мая – РИА Новости. В Швейцарии создается новое подразделение агентов спецслужб, которые будут следить за социальными сетями, чтобы собирать там полезную информацию, заявила РИА Новости пресс-секретарь службы разведки Швейцарской Конфедерации Изабель Грабер. "Служба разведки Конфедерации в настоящее время находится в процессе реализации проекта, предусматривающего привлечение виртуальных агентов, которые будут отвечать за оперативный поиск информации в социальных сетях с целью сбора данных, имеющих отношение к разведке", - сказала она. Грабер уточнила, что ведомство не сообщает никаких указаний относительно количества виртуальных агентов, которые будут наняты, или их операционной деятельности. "Служба разведки Конфедерации должна адаптироваться к меняющимся угрозам в виртуальном мире и технологическим разработкам", - добавила пресс-секретарь. Она также сообщила, что действия спецслужб останутся под парламентским контролем, но что правовая база не нуждается в изменении для реализации этого проекта.

https://ria.ru/20230426/shveytsariya-1867859707.html

швейцария

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, швейцария