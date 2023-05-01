https://ria.ru/20230501/seledka-1868638150.html

Диетолог рассказала, можно ли есть селедку каждый день

Диетолог рассказала, можно ли есть селедку каждый день - РИА Новости, 01.05.2023

Диетолог рассказала, можно ли есть селедку каждый день

Какие ценные вещества содержатся в селедке и кому этот продукт особенно полезен, объяснила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T02:15

2023-05-01T02:15

2023-05-01T02:25

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Какие ценные вещества содержатся в селедке и кому этот продукт особенно полезен, объяснила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.Белок, который человек получает из рыбных блюд, очень хорошо усваивается, это одна из причин, по которым соленую сельдь стоит включать в рацион, сказала она. Но главное достоинство селедки заключается в высоком содержании омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, уточнила Королева. Кроме того, в состав продукта входят жирорастворимые витамины А, D, Е и К, добавила она.В первую очередь селедка полезна людям с нарушениями липидного обмена, склонным к набору веса, много работающим и страдающим от дефицита сна, считает диетолог."В селедке содержатся омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Она богата такими компонентами, которые оказывают противовоспалительное действие, способствуют профилактике многих болезней, поддерживают нормальную реологию крови. Этот важно для любого человека, особенно для тех, кто много работает, находится в состоянии стресса, недосыпает, имеет тенденцию к избытку веса и дислипидемии (нарушение нормального соотношения жиров в крови. — Прим. ред.)", —отметила Королева.В то же время в селедке содержится много хлорида натрия, поэтому употреблять ее каждый день не рекомендуется, продолжила диетолог."На регулярной основе употреблять селедку не стоит. Не всем показаны соленые и гиперсоленые продукты. Особенно людям с гипертонической болезнью и заболеваниями почек. Селедка, которую продают в магазинах, как правило, бывает достаточно соленой для того, чтобы быть противопоказанной этим категориям пациентов. Но полакомиться ею один-два раза в неделю в первой половине дня можно", —уверена Королева.Диетолог предложила безопасную альтернативу соленой сельди.Покупая сельдь, следует поинтересоваться временем ее вылова, а также обратить внимание на внешний вид продукта, рекомендует она."При покупке рыбы можно попросить документы, из которых будет понятно, когда была выловлена рыба и в каком регионе. Также следует посмотреть на саму рыбу, на состояние чешуек и глаз: они не должны быть мутными. Кроме того, на поверхности рыбы не должно быть слизи", — уточнила Королева.

https://ria.ru/20230407/ryba-1863627659.html

https://ria.ru/20220527/seledka-1791001530.html

https://ria.ru/20220218/ryba-1773461595.html

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общество, россия, маргарита королева, еда, питание, здоровье