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Сальдо сравнил тактику киевских властей с действиями фашистов
Сальдо сравнил тактику киевских властей с действиями фашистов - РИА Новости, 01.05.2023
Сальдо сравнил тактику киевских властей с действиями фашистов
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сравнил тактику киевских властей на линии фронта с действиями фашистов. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T21:46
2023-05-01T21:46
2023-05-01T21:46
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
россия
владимир сальдо
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сравнил тактику киевских властей на линии фронта с действиями фашистов. "Они собрали со всей территории Украины людей, силком запихнули и давай - идете на передовую. Гонят вперед, как фашисты, когда гнали мирное население", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев live". При этом, по его словам, иностранные наемники и инструкторы прячутся в тылу. В ноябре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230501/dnepr-1869027867.html
https://ria.ru/20230428/kontrnastuplenie-1868441041.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсонская область , украина, россия, владимир сальдо, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Украина, Россия, Владимир Сальдо, Мария Захарова
Сальдо сравнил тактику киевских властей с действиями фашистов
Сальдо сравнил тактику киевских властей на линии фронта с действиями фашистов