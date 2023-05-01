https://ria.ru/20230501/saldo-1869028786.html

Сальдо сравнил тактику киевских властей с действиями фашистов

Сальдо сравнил тактику киевских властей с действиями фашистов - РИА Новости, 01.05.2023

Сальдо сравнил тактику киевских властей с действиями фашистов

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сравнил тактику киевских властей на линии фронта с действиями фашистов. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T21:46

2023-05-01T21:46

2023-05-01T21:46

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

украина

россия

владимир сальдо

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сравнил тактику киевских властей на линии фронта с действиями фашистов. "Они собрали со всей территории Украины людей, силком запихнули и давай - идете на передовую. Гонят вперед, как фашисты, когда гнали мирное население", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев live". При этом, по его словам, иностранные наемники и инструкторы прячутся в тылу. В ноябре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230501/dnepr-1869027867.html

https://ria.ru/20230428/kontrnastuplenie-1868441041.html

херсонская область

украина

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , украина, россия, владимир сальдо, мария захарова