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Американский экс-разведчик прокомментировал расследование Херша - РИА Новости, 01.05.2023
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11:41 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/rassledovanie-1868953524.html
Американский экс-разведчик прокомментировал расследование Херша
Американский экс-разведчик прокомментировал расследование Херша - РИА Новости, 01.05.2023
Американский экс-разведчик прокомментировал расследование Херша
Расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на "Северных потоках" является "неудобной правдой", поэтому игнорируется на Западе, считает... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T11:41
2023-05-01T11:41
в мире
сша
сеймур херш
скотт риттер
джо байден
северный поток — 2
северный поток
авария на "северных потоках"
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НОВОСИБИРСК, 1 мая – РИА Новости. Расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на "Северных потоках" является "неудобной правдой", поэтому игнорируется на Западе, считает бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. "Херш мой хороший друг, я знаю его 25 лет. Я доверяю всему, что он пишет. Это неудобная правда, поэтому это игнорируется", - сказал Риттер журналистам в Новосибирске в понедельник, отвечая на вопрос о доверию расследованию Херша о взрывах на "Северных потоках" и о том, почему на Западе о нем не говорят. Бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по оружию, а ныне независимый военный эксперт Скотт Риттер в понедельник в Новосибирске впервые в России представил свою книгу о ядерной безопасности "Гонка разоружения". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230424/rassledovanie-1867335730.html
https://ria.ru/20230423/oruzhie-1867160130.html
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в мире, сша, сеймур херш, скотт риттер, джо байден, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, США, Сеймур Херш, Скотт Риттер, Джо Байден, Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Американский экс-разведчик прокомментировал расследование Херша

Американский экс-разведчик Риттер назвал расследование Херша неудобной правда

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 1 мая – РИА Новости. Расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на "Северных потоках" является "неудобной правдой", поэтому игнорируется на Западе, считает бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
"Херш мой хороший друг, я знаю его 25 лет. Я доверяю всему, что он пишет. Это неудобная правда, поэтому это игнорируется", - сказал Риттер журналистам в Новосибирске в понедельник, отвечая на вопрос о доверию расследованию Херша о взрывах на "Северных потоках" и о том, почему на Западе о нем не говорят.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Байден не будет честно расследовать ЧП на "Северных потоках", считает Херш
24 апреля, 13:45
Бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по оружию, а ныне независимый военный эксперт Скотт Риттер в понедельник в Новосибирске впервые в России представил свою книгу о ядерной безопасности "Гонка разоружения".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Американские ПЗРК Stinger во время разгрузки в аэропорту Борисполя, Украина - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Херш рассказал о перепродаже оружия для ВСУ на черном рынке
23 апреля, 09:26
 
В миреСШАСеймур ХершСкотт РиттерДжо БайденСеверный поток — 2Северный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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