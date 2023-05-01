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В ГД назвали проект о распределении студентов-бюджетников популизмом - РИА Новости, 01.05.2023
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16:48 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/raspredelenie-1868993351.html
В ГД назвали проект о распределении студентов-бюджетников популизмом
В ГД назвали проект о распределении студентов-бюджетников популизмом - РИА Новости, 01.05.2023
В ГД назвали проект о распределении студентов-бюджетников популизмом
Депутат Госдумы Александр Мажуга в своем телеграм-канале написал, что считает популизмом законопроект об обязательном распределении после окончания университета РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T16:48
2023-05-01T16:48
россия
общество
александр мажуга
госдума рф
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Мажуга в своем телеграм-канале написал, что считает популизмом законопроект об обязательном распределении после окончания университета студентов-бюджетников на трехлетнюю отработку, инициатива поступила от Государственного совета Татарстана. "По поводу законопроекта, внесенного коллегами из Татарстана. Он касается обязательного распределения после окончания университета... Мол, давайте обяжем всех, кто учился на бюджете отработать три года, а в случае отказа — компенсировать стоимость обучения... скажу еще: в России распределения больше нет и не должно быть! По моему мнению, внесение подобных законопроектов — это элемент нездорового популизма", - написал он в своем телеграм-канале. По словам Мажуги, в России существует на данный момент целевой прием, который является инструментом обеспечения регионов необходимыми кадрами. "Вот его и надо оптимизировать и совершенствовать. Более того, работа уже идет. Недавно я писал, что Минобрнауки и Минтруд презентовали новую систему целевого набора студентов", - добавил депутат.
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россия, общество, александр мажуга, госдума рф
Россия, Общество, Александр Мажуга, Госдума РФ
В ГД назвали проект о распределении студентов-бюджетников популизмом

Депутат ГД Мажуга назвал проект о распределении студентов-бюджетников популизмом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Мажуга в своем телеграм-канале написал, что считает популизмом законопроект об обязательном распределении после окончания университета студентов-бюджетников на трехлетнюю отработку, инициатива поступила от Государственного совета Татарстана.
"По поводу законопроекта, внесенного коллегами из Татарстана. Он касается обязательного распределения после окончания университета... Мол, давайте обяжем всех, кто учился на бюджете отработать три года, а в случае отказа — компенсировать стоимость обучения... скажу еще: в России распределения больше нет и не должно быть! По моему мнению, внесение подобных законопроектов — это элемент нездорового популизма", - написал он в своем телеграм-канале.
По словам Мажуги, в России существует на данный момент целевой прием, который является инструментом обеспечения регионов необходимыми кадрами.
"Вот его и надо оптимизировать и совершенствовать. Более того, работа уже идет. Недавно я писал, что Минобрнауки и Минтруд презентовали новую систему целевого набора студентов", - добавил депутат.
Студент на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
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30 апреля, 23:44
 
РоссияОбществоАлександр МажугаГосдума РФ
 
 
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