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Украинские войска попытались обстрелять Васильевку в Запорожской области

Украинские войска попытались обстрелять Васильевку в Запорожской области - РИА Новости, 01.05.2023

Украинские войска попытались обстрелять Васильевку в Запорожской области

Силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку украинских войск на город Васильевка в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T13:43

2023-05-01T13:43

2023-05-01T13:43

запорожская область

киев

россия

владимир рогов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку украинских войск на город Васильевка в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Васильевка находится на линии боевого соприкосновения. "Силы ПВО отразили ракетную атаку украинских войск на город", - сказал Рогов. По его словам, город подвергся обстрелам из тяжелых видов вооружения. Жертв и пострадавших нет. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230430/obstrel-1868841163.html

запорожская область

киев

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, киев, россия, владимир рогов, безопасность