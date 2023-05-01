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Украинские войска попытались обстрелять Васильевку в Запорожской области
Украинские войска попытались обстрелять Васильевку в Запорожской области - РИА Новости, 01.05.2023
Украинские войска попытались обстрелять Васильевку в Запорожской области
Силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку украинских войск на город Васильевка в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T13:43
2023-05-01T13:43
2023-05-01T13:43
запорожская область
киев
россия
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку украинских войск на город Васильевка в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Васильевка находится на линии боевого соприкосновения. "Силы ПВО отразили ракетную атаку украинских войск на город", - сказал Рогов. По его словам, город подвергся обстрелам из тяжелых видов вооружения. Жертв и пострадавших нет. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230430/obstrel-1868841163.html
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РИА Новости
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запорожская область, киев, россия, владимир рогов, безопасность
Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Рогов, Безопасность
Украинские войска попытались обстрелять Васильевку в Запорожской области
ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на Васильевку в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку украинских войск на город Васильевка в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Васильевка находится на линии боевого соприкосновения.
"Силы ПВО отразили ракетную атаку украинских войск на город", - сказал Рогов.
По его словам, город подвергся обстрелам из тяжелых видов вооружения. Жертв и пострадавших нет.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев
не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь
.
ВСУ ночью обстреливали город Пологи в Запорожской области