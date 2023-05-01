https://ria.ru/20230501/puteshestviya-1868547752.html
Опытный турист составил список самых ужасных привычек авиапассажиров
Опытный турист составил список самых ужасных привычек авиапассажиров - РИА Новости, 01.05.2023
Опытный турист составил список самых ужасных привычек авиапассажиров
Опытный путешественник Бен Кинан составил список раздражающих привычек авиапассажиров, сообщает Mirror. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T03:06
2023-05-01T03:06
2023-05-01T03:06
туризм
туризм
новости - туризм
пассажиры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150515/85/1505158541_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1fbd111a25cd174a896ea23613095750.jpg
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Опытный путешественник Бен Кинан составил список раздражающих привычек авиапассажиров, сообщает Mirror.В него попали те, кто не приветствует бортпроводников при посадке и родители, которые меняют подгузники детям в салоне самолета, а не на перенальном столике в туалете.Также недовольство вызывают путешественники, сидящие у прохода и выставляющие в него локти и ноги. Спать тоже нельзя, считает турист: ведь пассажирам может быть неудобно будить соседа при походе в туалет."Если вы раскладывает кресло, убедитесь, что сидящие позади вас не используют столик, — говорит Кинан. — Еду с сильным запахом нельзя проносить на борт, а при просмотре видео в салоне самолета необходимо всегда использовать наушники".Недовольство Бена вызывают также пассажиры, которые хлопают в ладоши после приземления или встают в проходе раньше, чем погаснет табло "пристегните ремни".И еще: никогда не снимайте обувь в самолете, потому что от ног пахнет, говорит эксперт.
https://ria.ru/20230414/puteshestviya-1865072902.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150515/85/1505158541_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a3cadca26bd896f0d36dcc10948e2ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Пассажиры
Опытный турист составил список самых ужасных привычек авиапассажиров
Mirror: опытный турист назвал самые ужасные привычки авиапассажиров
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости.
Опытный путешественник Бен Кинан составил список раздражающих привычек авиапассажиров, сообщает
Mirror.
В него попали те, кто не приветствует бортпроводников при посадке и родители, которые меняют подгузники детям в салоне самолета, а не на перенальном столике в туалете.
Также недовольство вызывают путешественники, сидящие у прохода и выставляющие в него локти и ноги. Спать тоже нельзя, считает турист: ведь пассажирам может быть неудобно будить соседа при походе в туалет.
"Если вы раскладывает кресло, убедитесь, что сидящие позади вас не используют столик, — говорит Кинан. — Еду с сильным запахом нельзя проносить на борт, а при просмотре видео в салоне самолета необходимо всегда использовать наушники".
Недовольство Бена вызывают также пассажиры, которые хлопают в ладоши после приземления или встают в проходе раньше, чем погаснет табло "пристегните ремни".
И еще: никогда не снимайте обувь в самолете, потому что от ног пахнет, говорит эксперт.
Стюардесса объяснила, почему нельзя публиковать посты в соцсети в аэропорту