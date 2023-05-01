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Опытный турист составил список самых ужасных привычек авиапассажиров - РИА Новости, 01.05.2023
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Туризм
 
03:06 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/puteshestviya-1868547752.html
Опытный турист составил список самых ужасных привычек авиапассажиров
Опытный турист составил список самых ужасных привычек авиапассажиров - РИА Новости, 01.05.2023
Опытный турист составил список самых ужасных привычек авиапассажиров
Опытный путешественник Бен Кинан составил список раздражающих привычек авиапассажиров, сообщает Mirror. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T03:06
2023-05-01T03:06
туризм
туризм
новости - туризм
пассажиры
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Опытный путешественник Бен Кинан составил список раздражающих привычек авиапассажиров, сообщает Mirror.В него попали те, кто не приветствует бортпроводников при посадке и родители, которые меняют подгузники детям в салоне самолета, а не на перенальном столике в туалете.Также недовольство вызывают путешественники, сидящие у прохода и выставляющие в него локти и ноги. Спать тоже нельзя, считает турист: ведь пассажирам может быть неудобно будить соседа при походе в туалет."Если вы раскладывает кресло, убедитесь, что сидящие позади вас не используют столик, — говорит Кинан. — Еду с сильным запахом нельзя проносить на борт, а при просмотре видео в салоне самолета необходимо всегда использовать наушники".Недовольство Бена вызывают также пассажиры, которые хлопают в ладоши после приземления или встают в проходе раньше, чем погаснет табло "пристегните ремни".И еще: никогда не снимайте обувь в самолете, потому что от ног пахнет, говорит эксперт.
https://ria.ru/20230414/puteshestviya-1865072902.html
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туризм, новости - туризм, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Пассажиры
Опытный турист составил список самых ужасных привычек авиапассажиров

Mirror: опытный турист назвал самые ужасные привычки авиапассажиров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажиры в самолете
Пассажиры в самолете - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Опытный путешественник Бен Кинан составил список раздражающих привычек авиапассажиров, сообщает Mirror.
В него попали те, кто не приветствует бортпроводников при посадке и родители, которые меняют подгузники детям в салоне самолета, а не на перенальном столике в туалете.
Также недовольство вызывают путешественники, сидящие у прохода и выставляющие в него локти и ноги. Спать тоже нельзя, считает турист: ведь пассажирам может быть неудобно будить соседа при походе в туалет.
"Если вы раскладывает кресло, убедитесь, что сидящие позади вас не используют столик, — говорит Кинан. — Еду с сильным запахом нельзя проносить на борт, а при просмотре видео в салоне самолета необходимо всегда использовать наушники".
Недовольство Бена вызывают также пассажиры, которые хлопают в ладоши после приземления или встают в проходе раньше, чем погаснет табло "пристегните ремни".
И еще: никогда не снимайте обувь в самолете, потому что от ног пахнет, говорит эксперт.
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