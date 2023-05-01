https://ria.ru/20230501/puteshestviya-1868547752.html

Опытный турист составил список самых ужасных привычек авиапассажиров

Опытный турист составил список самых ужасных привычек авиапассажиров - РИА Новости, 01.05.2023

Опытный турист составил список самых ужасных привычек авиапассажиров

Опытный путешественник Бен Кинан составил список раздражающих привычек авиапассажиров, сообщает Mirror. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T03:06

2023-05-01T03:06

2023-05-01T03:06

туризм

туризм

новости - туризм

пассажиры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150515/85/1505158541_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1fbd111a25cd174a896ea23613095750.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Опытный путешественник Бен Кинан составил список раздражающих привычек авиапассажиров, сообщает Mirror.В него попали те, кто не приветствует бортпроводников при посадке и родители, которые меняют подгузники детям в салоне самолета, а не на перенальном столике в туалете.Также недовольство вызывают путешественники, сидящие у прохода и выставляющие в него локти и ноги. Спать тоже нельзя, считает турист: ведь пассажирам может быть неудобно будить соседа при походе в туалет."Если вы раскладывает кресло, убедитесь, что сидящие позади вас не используют столик, — говорит Кинан. — Еду с сильным запахом нельзя проносить на борт, а при просмотре видео в салоне самолета необходимо всегда использовать наушники".Недовольство Бена вызывают также пассажиры, которые хлопают в ладоши после приземления или встают в проходе раньше, чем погаснет табло "пристегните ремни".И еще: никогда не снимайте обувь в самолете, потому что от ног пахнет, говорит эксперт.

https://ria.ru/20230414/puteshestviya-1865072902.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, пассажиры