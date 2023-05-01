https://ria.ru/20230501/pozhary-1869009715.html

В Курганской области потушили крупный пожар

В Курганской области потушили крупный пожар - РИА Новости, 01.05.2023

В Курганской области потушили крупный пожар

Ландшафтный и лесной пожары, действовавшие в трех километрах от деревни Озерки в Курганской области, ликвидированы вечером 1 мая на площади 75 гектаров,... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T18:57

2023-05-01T18:57

2023-05-01T19:00

происшествия

курганская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

природные пожары в россии

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 мая - РИА Новости. Ландшафтный и лесной пожары, действовавшие в трех километрах от деревни Озерки в Курганской области, ликвидированы вечером 1 мая на площади 75 гектаров, сообщила замгубернатора региона Оксана Куташи. По данным пресс-центра ГУ МЧС России по региону, вертолет МИ-8 МЧС России и пожарно-спасательные подразделения защищали от ландшафтного и лесного пожаров деревню Озерки в Мишкинском муниципальном округе Курганской области. Пожары действовали на расстоянии трех километров от населенного пункта на площади 10 гектаров. Угроза перехода огня на населенный пункт отсутствовала. На месте работали 51 человек личного состава и 16 единиц техники. "По сообщению МЧС, в 20.00 (18.00 мск) 1 мая ландшафтный и лесной пожары вблизи деревни Озерки Мишкинского муниципального округа полностью ликвидированы на общей площади 75 гектаров", - написала Куташи в своем телеграм-канале. По данным пресс-центра ГУМЧС, общая группировка сил и средств, задействованная в ликвидации пожаров в регионе, составляет 677 человек и 190 единиц техники. Пожарная обстановка находится под контролем.

https://ria.ru/20230501/pozhar-1868931789.html

курганская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

происшествия, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии