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В Курганской области потушили крупный пожар
В Курганской области потушили крупный пожар - РИА Новости, 01.05.2023
В Курганской области потушили крупный пожар
Ландшафтный и лесной пожары, действовавшие в трех километрах от деревни Озерки в Курганской области, ликвидированы вечером 1 мая на площади 75 гектаров,... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T18:57
2023-05-01T18:57
2023-05-01T19:00
происшествия
курганская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
природные пожары в россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 мая - РИА Новости. Ландшафтный и лесной пожары, действовавшие в трех километрах от деревни Озерки в Курганской области, ликвидированы вечером 1 мая на площади 75 гектаров, сообщила замгубернатора региона Оксана Куташи. По данным пресс-центра ГУ МЧС России по региону, вертолет МИ-8 МЧС России и пожарно-спасательные подразделения защищали от ландшафтного и лесного пожаров деревню Озерки в Мишкинском муниципальном округе Курганской области. Пожары действовали на расстоянии трех километров от населенного пункта на площади 10 гектаров. Угроза перехода огня на населенный пункт отсутствовала. На месте работали 51 человек личного состава и 16 единиц техники. "По сообщению МЧС, в 20.00 (18.00 мск) 1 мая ландшафтный и лесной пожары вблизи деревни Озерки Мишкинского муниципального округа полностью ликвидированы на общей площади 75 гектаров", - написала Куташи в своем телеграм-канале. По данным пресс-центра ГУМЧС, общая группировка сил и средств, задействованная в ликвидации пожаров в регионе, составляет 677 человек и 190 единиц техники. Пожарная обстановка находится под контролем.
https://ria.ru/20230501/pozhar-1868931789.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Природные пожары в России
В Курганской области потушили крупный пожар
В Курганской области потушили ландшафтный и лесной пожары на площади 75 гектаров