Рейтинг@Mail.ru
В Курганской области потушили крупный пожар - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:57 01.05.2023 (обновлено: 19:00 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/pozhary-1869009715.html
В Курганской области потушили крупный пожар
В Курганской области потушили крупный пожар - РИА Новости, 01.05.2023
В Курганской области потушили крупный пожар
Ландшафтный и лесной пожары, действовавшие в трех километрах от деревни Озерки в Курганской области, ликвидированы вечером 1 мая на площади 75 гектаров,... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T18:57
2023-05-01T19:00
происшествия
курганская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813208609_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a25b98fd7d44cef4bb5fe0b14353c928.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 1 мая - РИА Новости. Ландшафтный и лесной пожары, действовавшие в трех километрах от деревни Озерки в Курганской области, ликвидированы вечером 1 мая на площади 75 гектаров, сообщила замгубернатора региона Оксана Куташи. По данным пресс-центра ГУ МЧС России по региону, вертолет МИ-8 МЧС России и пожарно-спасательные подразделения защищали от ландшафтного и лесного пожаров деревню Озерки в Мишкинском муниципальном округе Курганской области. Пожары действовали на расстоянии трех километров от населенного пункта на площади 10 гектаров. Угроза перехода огня на населенный пункт отсутствовала. На месте работали 51 человек личного состава и 16 единиц техники. "По сообщению МЧС, в 20.00 (18.00 мск) 1 мая ландшафтный и лесной пожары вблизи деревни Озерки Мишкинского муниципального округа полностью ликвидированы на общей площади 75 гектаров", - написала Куташи в своем телеграм-канале. По данным пресс-центра ГУМЧС, общая группировка сил и средств, задействованная в ликвидации пожаров в регионе, составляет 677 человек и 190 единиц техники. Пожарная обстановка находится под контролем.
https://ria.ru/20230501/pozhar-1868931789.html
курганская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813208609_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9df57c6f51e6a3ea60719affcd4da608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Природные пожары в России
В Курганской области потушили крупный пожар

В Курганской области потушили ландшафтный и лесной пожары на площади 75 гектаров

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 1 мая - РИА Новости. Ландшафтный и лесной пожары, действовавшие в трех километрах от деревни Озерки в Курганской области, ликвидированы вечером 1 мая на площади 75 гектаров, сообщила замгубернатора региона Оксана Куташи.
По данным пресс-центра ГУ МЧС России по региону, вертолет МИ-8 МЧС России и пожарно-спасательные подразделения защищали от ландшафтного и лесного пожаров деревню Озерки в Мишкинском муниципальном округе Курганской области. Пожары действовали на расстоянии трех километров от населенного пункта на площади 10 гектаров. Угроза перехода огня на населенный пункт отсутствовала. На месте работали 51 человек личного состава и 16 единиц техники.
"По сообщению МЧС, в 20.00 (18.00 мск) 1 мая ландшафтный и лесной пожары вблизи деревни Озерки Мишкинского муниципального округа полностью ликвидированы на общей площади 75 гектаров", - написала Куташи в своем телеграм-канале.
По данным пресс-центра ГУМЧС, общая группировка сил и средств, задействованная в ликвидации пожаров в регионе, составляет 677 человек и 190 единиц техники. Пожарная обстановка находится под контролем.
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
В Приангарье за сутки потушили три пожара вблизи населенных пунктов
Вчера, 09:00
 
ПроисшествияКурганская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала