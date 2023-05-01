https://ria.ru/20230501/pozhary-1868954351.html
Глава Забайкалья вылетел на место пожара в город Борзя
Глава Забайкалья вылетел на место пожара в город Борзя - РИА Новости, 01.05.2023
Глава Забайкалья вылетел на место пожара в город Борзя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вылетел на место пожара в город Борзя, где сгорели 10 домов, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T11:46
2023-05-01T11:46
2023-05-01T11:46
происшествия
борзя
забайкальский край
александр осипов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 1 мая - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вылетел на место пожара в город Борзя, где сгорели 10 домов, сообщается в Telegram-канале правительства региона. Ранее МЧС сообщило о возгорании девяти домов в городе Борзя. Полиция начала эвакуацию жителей. Позднее огонь дошел до модульной котельной. Следователи возбудили уголовное дело о халатности и сообщили об увеличении пострадавших домов до 10. Предварительной причиной пожара назвали возгорание на свалке. "Глава Забайкалья Александр Осипов вылетает в Борзю, где из-за пожара сгорело около 10 жилых домов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230501/pozhar-1868942982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, борзя, забайкальский край, александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Борзя, Забайкальский край, Александр Осипов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава Забайкалья вылетел на место пожара в город Борзя
Глава Забайкалья Осипов вылетел на место пожара в город Борзя, где сгорели десять домов