https://ria.ru/20230501/pozhar-1868982607.html
При пожаре на химическом производстве в Китае погибли пять человек
При пожаре на химическом производстве в Китае погибли пять человек - РИА Новости, 01.05.2023
При пожаре на химическом производстве в Китае погибли пять человек
Пять человек погибли в результате пожара на химическом заводе китайской химической корпорации Sinochem Group в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщили в РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T15:32
2023-05-01T15:32
2023-05-01T15:32
в мире
китай
шаньдун
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ПЕКИН, 1 май – РИА Новости. Пять человек погибли в результате пожара на химическом заводе китайской химической корпорации Sinochem Group в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщили в понедельник местные власти. Как следует из сообщения, опубликованного в официальном аккаунте комитета по управлению зоной высоких технологий городского округа Ляочэн в социальной сети WeChat, в понедельник утром на участке по производству перекиси водорода завода Sinochem Group произошел взрыв, за которым последовал пожар. "В результате происшествия пять человек погибли и один человек получил ранения, еще один человек числится пропавшим", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время пожар полностью потушен, ведутся активные поиски пропавшего человека, пострадавшему оказывается медицинская помощь. Причины инцидента выясняются.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, шаньдун
При пожаре на химическом производстве в Китае погибли пять человек
Пять человек погибли в результате пожара на химическом производстве на востоке Китая
ПЕКИН, 1 май – РИА Новости. Пять человек погибли в результате пожара на химическом заводе китайской химической корпорации Sinochem Group в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщили в понедельник местные власти.
Как следует из сообщения, опубликованного в официальном аккаунте комитета по управлению зоной высоких технологий городского округа Ляочэн в социальной сети WeChat, в понедельник утром на участке по производству перекиси водорода завода Sinochem Group произошел взрыв, за которым последовал пожар.
"В результате происшествия пять человек погибли и один человек получил ранения, еще один человек числится пропавшим", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время пожар полностью потушен, ведутся активные поиски пропавшего человека, пострадавшему оказывается медицинская помощь. Причины инцидента выясняются.
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