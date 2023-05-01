Рейтинг@Mail.ru
При пожаре на химическом производстве в Китае погибли пять человек - РИА Новости, 01.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/pozhar-1868982607.html
При пожаре на химическом производстве в Китае погибли пять человек
При пожаре на химическом производстве в Китае погибли пять человек - РИА Новости, 01.05.2023
При пожаре на химическом производстве в Китае погибли пять человек
Пять человек погибли в результате пожара на химическом заводе китайской химической корпорации Sinochem Group в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщили в РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T15:32
2023-05-01T15:32
в мире
китай
шаньдун
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770930842_0:247:3072:1974_1920x0_80_0_0_5e005d13a63171509f55cfc2d4d47aa3.jpg
ПЕКИН, 1 май – РИА Новости. Пять человек погибли в результате пожара на химическом заводе китайской химической корпорации Sinochem Group в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщили в понедельник местные власти. Как следует из сообщения, опубликованного в официальном аккаунте комитета по управлению зоной высоких технологий городского округа Ляочэн в социальной сети WeChat, в понедельник утром на участке по производству перекиси водорода завода Sinochem Group произошел взрыв, за которым последовал пожар. "В результате происшествия пять человек погибли и один человек получил ранения, еще один человек числится пропавшим", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время пожар полностью потушен, ведутся активные поиски пропавшего человека, пострадавшему оказывается медицинская помощь. Причины инцидента выясняются.
https://ria.ru/20230501/pozhar-1868940729.html
китай
шаньдун
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770930842_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_6c3ac31200b699a0762cc95740f23894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, шаньдун
В мире, Китай, Шаньдун
При пожаре на химическом производстве в Китае погибли пять человек

Пять человек погибли в результате пожара на химическом производстве на востоке Китая

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Пекине
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 май – РИА Новости. Пять человек погибли в результате пожара на химическом заводе китайской химической корпорации Sinochem Group в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщили в понедельник местные власти.
Как следует из сообщения, опубликованного в официальном аккаунте комитета по управлению зоной высоких технологий городского округа Ляочэн в социальной сети WeChat, в понедельник утром на участке по производству перекиси водорода завода Sinochem Group произошел взрыв, за которым последовал пожар.
"В результате происшествия пять человек погибли и один человек получил ранения, еще один человек числится пропавшим", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время пожар полностью потушен, ведутся активные поиски пропавшего человека, пострадавшему оказывается медицинская помощь. Причины инцидента выясняются.
Пожар 9 жилых домов в городе Борзя Забайкальского края. Кадр видео
В Забайкалье возбудили дело о халатности из-за пожара в городе Борзя
Вчера, 10:02
 
В миреКитайШаньдун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала