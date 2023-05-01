https://ria.ru/20230501/pozhar-1868982607.html

При пожаре на химическом производстве в Китае погибли пять человек

При пожаре на химическом производстве в Китае погибли пять человек - РИА Новости, 01.05.2023

При пожаре на химическом производстве в Китае погибли пять человек

Пять человек погибли в результате пожара на химическом заводе китайской химической корпорации Sinochem Group в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщили в РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T15:32

2023-05-01T15:32

2023-05-01T15:32

в мире

китай

шаньдун

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ПЕКИН, 1 май – РИА Новости. Пять человек погибли в результате пожара на химическом заводе китайской химической корпорации Sinochem Group в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщили в понедельник местные власти. Как следует из сообщения, опубликованного в официальном аккаунте комитета по управлению зоной высоких технологий городского округа Ляочэн в социальной сети WeChat, в понедельник утром на участке по производству перекиси водорода завода Sinochem Group произошел взрыв, за которым последовал пожар. "В результате происшествия пять человек погибли и один человек получил ранения, еще один человек числится пропавшим", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время пожар полностью потушен, ведутся активные поиски пропавшего человека, пострадавшему оказывается медицинская помощь. Причины инцидента выясняются.

https://ria.ru/20230501/pozhar-1868940729.html

китай

шаньдун

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, шаньдун