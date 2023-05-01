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Пожар на железнодорожных путях в Брянской области ликвидировали - РИА Новости, 01.05.2023
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15:32 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/pozhar-1868982366.html
Пожар на железнодорожных путях в Брянской области ликвидировали
Пожар на железнодорожных путях в Брянской области ликвидировали - РИА Новости, 01.05.2023
Пожар на железнодорожных путях в Брянской области ликвидировали
Пожар на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области, где произошел взрыв и сошел с рельсов локомотив с семью вагонами, ликвидирован, сообщается в... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T15:32
2023-05-01T15:32
происшествия
брянская область
унеча
унечский район
александр богомаз
ржд
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области, где произошел взрыв и сошел с рельсов локомотив с семью вагонами, ликвидирован, сообщается в Telegram-канале РЖД. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что на железнодорожных путях в Унечском районе сработало взрывное устройство, сошел с рельсов локомотив, пострадавших нет. По данным РЖД, вместе с локомотивом сошли семь вагонов грузового поезда. Из них четыре вагона были с нефтепродуктами, еще три со строительным грузом. В результате схода произошло возгорание локомотива и двух цистерн. В РЖД также сообщали, что движение на участке Унеча - Рассуха приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов. "В 12.30 пожар ликвидирован. На месте работают три восстановительных поезда и ремонтные бригады железнодорожников. Для мониторинга экологической обстановки, ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на место отправлена экологическая лаборатория МЖД и бригада "Экоспас", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221115/most-1831673041.html
брянская область
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происшествия, брянская область, унеча, унечский район, александр богомаз, ржд
Происшествия, Брянская область, Унеча, Унечский район, Александр Богомаз, РЖД
Пожар на железнодорожных путях в Брянской области ликвидировали

Пожар на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области ликвидировали

© Фото очевидцаНа месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
На месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
© Фото очевидца
На месте схода локомотива на ж/д путях в Унечском районе Брянской области
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области, где произошел взрыв и сошел с рельсов локомотив с семью вагонами, ликвидирован, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что на железнодорожных путях в Унечском районе сработало взрывное устройство, сошел с рельсов локомотив, пострадавших нет. По данным РЖД, вместе с локомотивом сошли семь вагонов грузового поезда. Из них четыре вагона были с нефтепродуктами, еще три со строительным грузом. В результате схода произошло возгорание локомотива и двух цистерн. В РЖД также сообщали, что движение на участке Унеча - Рассуха приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов.
"В 12.30 пожар ликвидирован. На месте работают три восстановительных поезда и ремонтные бригады железнодорожников. Для мониторинга экологической обстановки, ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на место отправлена экологическая лаборатория МЖД и бригада "Экоспас", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияБрянская областьУнечаУнечский районАлександр БогомазРЖД
 
 
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