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Пожар на железнодорожных путях в Брянской области ликвидировали

Пожар на железнодорожных путях в Брянской области ликвидировали - РИА Новости, 01.05.2023

Пожар на железнодорожных путях в Брянской области ликвидировали

Пожар на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области, где произошел взрыв и сошел с рельсов локомотив с семью вагонами, ликвидирован, сообщается в... РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T15:32

2023-05-01T15:32

2023-05-01T15:32

происшествия

брянская область

унеча

унечский район

александр богомаз

ржд

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области, где произошел взрыв и сошел с рельсов локомотив с семью вагонами, ликвидирован, сообщается в Telegram-канале РЖД. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что на железнодорожных путях в Унечском районе сработало взрывное устройство, сошел с рельсов локомотив, пострадавших нет. По данным РЖД, вместе с локомотивом сошли семь вагонов грузового поезда. Из них четыре вагона были с нефтепродуктами, еще три со строительным грузом. В результате схода произошло возгорание локомотива и двух цистерн. В РЖД также сообщали, что движение на участке Унеча - Рассуха приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов. "В 12.30 пожар ликвидирован. На месте работают три восстановительных поезда и ремонтные бригады железнодорожников. Для мониторинга экологической обстановки, ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на место отправлена экологическая лаборатория МЖД и бригада "Экоспас", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221115/most-1831673041.html

брянская область

унеча

унечский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, брянская область, унеча, унечский район, александр богомаз, ржд