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Пожар на железнодорожных путях в Брянской области ликвидировали
Пожар на железнодорожных путях в Брянской области ликвидировали - РИА Новости, 01.05.2023
Пожар на железнодорожных путях в Брянской области ликвидировали
Пожар на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области, где произошел взрыв и сошел с рельсов локомотив с семью вагонами, ликвидирован, сообщается в... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T15:32
2023-05-01T15:32
2023-05-01T15:32
происшествия
брянская область
унеча
унечский район
александр богомаз
ржд
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области, где произошел взрыв и сошел с рельсов локомотив с семью вагонами, ликвидирован, сообщается в Telegram-канале РЖД. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что на железнодорожных путях в Унечском районе сработало взрывное устройство, сошел с рельсов локомотив, пострадавших нет. По данным РЖД, вместе с локомотивом сошли семь вагонов грузового поезда. Из них четыре вагона были с нефтепродуктами, еще три со строительным грузом. В результате схода произошло возгорание локомотива и двух цистерн. В РЖД также сообщали, что движение на участке Унеча - Рассуха приостановлено, возможны задержки пассажирских поездов. "В 12.30 пожар ликвидирован. На месте работают три восстановительных поезда и ремонтные бригады железнодорожников. Для мониторинга экологической обстановки, ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на место отправлена экологическая лаборатория МЖД и бригада "Экоспас", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, унеча, унечский район, александр богомаз, ржд
Происшествия, Брянская область, Унеча, Унечский район, Александр Богомаз, РЖД
Пожар на железнодорожных путях в Брянской области ликвидировали
Пожар на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области ликвидировали