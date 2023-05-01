https://ria.ru/20230501/pozhar-1868981330.html

В Приморье ликвидировали открытое горение в цехе по распилу древесины

В Приморье ликвидировали открытое горение в цехе по распилу древесины - РИА Новости, 01.05.2023

В Приморье ликвидировали открытое горение в цехе по распилу древесины

Спасатели ликвидировали открытое горение в цехе по распилу древесины в селе Чугуевка Приморского края, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T15:18

2023-05-01T15:18

2023-05-01T15:18

происшествия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мая – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в цехе по распилу древесины в селе Чугуевка Приморского края, сообщает региональный главк МЧС РФ. Сообщение о пожаре поступило в 17.35 (10.35 мск). В 19.27 (12.27 мск) возгорание локализовано на площади около 700 квадратных метров. Как уточнял РИА Новости представитель главка, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. "В 20.59 (13.59 мск) открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230501/pozhar-1868951846.html

приморский край

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происшествия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)