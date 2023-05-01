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В Приморье ликвидировали открытое горение в цехе по распилу древесины - РИА Новости, 01.05.2023
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15:18 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/pozhar-1868981330.html
В Приморье ликвидировали открытое горение в цехе по распилу древесины
В Приморье ликвидировали открытое горение в цехе по распилу древесины - РИА Новости, 01.05.2023
В Приморье ликвидировали открытое горение в цехе по распилу древесины
Спасатели ликвидировали открытое горение в цехе по распилу древесины в селе Чугуевка Приморского края, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T15:18
2023-05-01T15:18
происшествия
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мая – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в цехе по распилу древесины в селе Чугуевка Приморского края, сообщает региональный главк МЧС РФ. Сообщение о пожаре поступило в 17.35 (10.35 мск). В 19.27 (12.27 мск) возгорание локализовано на площади около 700 квадратных метров. Как уточнял РИА Новости представитель главка, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. "В 20.59 (13.59 мск) открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
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происшествия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье ликвидировали открытое горение в цехе по распилу древесины

В Приморье спасатели ликвидировали открытое горение в цехе по распилу древесины

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 мая – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в цехе по распилу древесины в селе Чугуевка Приморского края, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Сообщение о пожаре поступило в 17.35 (10.35 мск). В 19.27 (12.27 мск) возгорание локализовано на площади около 700 квадратных метров. Как уточнял РИА Новости представитель главка, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
"В 20.59 (13.59 мск) открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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