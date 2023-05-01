https://ria.ru/20230501/pozhar-1868967347.html

В забайкальском городе Борзя сгорели четыре дома

В забайкальском городе Борзя сгорели четыре дома - РИА Новости, 01.05.2023

В забайкальском городе Борзя сгорели четыре дома

Четыре дома, где проживали 13 человек, сгорели во время пожара в городе Борзя в Забайкальском крае, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T13:39

2023-05-01T13:39

2023-05-01T14:42

происшествия

борзя

забайкальский край

александр костенко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧИТА, 1 мая - РИА Новости. Четыре дома, где проживали 13 человек, сгорели во время пожара в городе Борзя в Забайкальском крае, сообщается в Telegram-канале правительства региона. Ранее МЧС сообщило о возгорании девяти домов в городе Борзя. Полиция начала эвакуацию жителей. Позднее огонь дошел до модульной котельной. Следователи возбудили уголовное дело о халатности и сообщили об увеличении поврежденных домов до 10. Предварительной причиной пожара назвали возгорание на свалке. "По данным замгубернатора Забайкалья Александра Костенко, в Борзе предварительно сгорели три одноквартирных и один четырехквартирный дом, в которых проживали 13 человек, пятеро из них дети", - говорится в сообщении. Уточняется, что остальные здания, которые пострадали в пожаре, - дачи и хозяйственные постройки.

https://ria.ru/20230501/pozhar-1868942982.html

https://ria.ru/20230501/pozhar-1868939136.html

борзя

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, борзя, забайкальский край, александр костенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)