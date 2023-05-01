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Крупный пожар в забайкальском городе Борзя локализовали

Крупный пожар в забайкальском городе Борзя локализовали - РИА Новости, 01.05.2023

Крупный пожар в забайкальском городе Борзя локализовали

Пожар в девяти домах и котельной в забайкальском городе Борзя локализован, площадь уточняется, говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T11:24

2023-05-01T11:24

2023-05-01T11:24

происшествия

борзя

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар в девяти домах и котельной в забайкальском городе Борзя локализован, площадь уточняется, говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ. Ранее МЧС сообщило о возгорании девяти домов в городе Борзя. Полиция начала эвакуацию жителей. Позднее огонь дошел до модульной котельной. Следователи возбудили уголовное дело о халатности и сообщили об увеличении пострадавших домов до 10. Тушение пожара осложняется сильным ветром, "Пострадавших нет. В настоящее время пожар локализован, ведутся работы до полной ликвидации возгорания. Площадь пожара уточняется. Угрозы соседним строениям нет. На месте работают сотрудники государственного пожарного надзора, они установят точную причину возгорания", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230501/pozhar-1868931789.html

борзя

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, борзя, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)