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Крупный пожар в забайкальском городе Борзя локализовали
Крупный пожар в забайкальском городе Борзя локализовали - РИА Новости, 01.05.2023
Крупный пожар в забайкальском городе Борзя локализовали
Пожар в девяти домах и котельной в забайкальском городе Борзя локализован, площадь уточняется, говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T11:24
2023-05-01T11:24
2023-05-01T11:24
происшествия
борзя
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пожар в девяти домах и котельной в забайкальском городе Борзя локализован, площадь уточняется, говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ. Ранее МЧС сообщило о возгорании девяти домов в городе Борзя. Полиция начала эвакуацию жителей. Позднее огонь дошел до модульной котельной. Следователи возбудили уголовное дело о халатности и сообщили об увеличении пострадавших домов до 10. Тушение пожара осложняется сильным ветром, "Пострадавших нет. В настоящее время пожар локализован, ведутся работы до полной ликвидации возгорания. Площадь пожара уточняется. Угрозы соседним строениям нет. На месте работают сотрудники государственного пожарного надзора, они установят точную причину возгорания", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230501/pozhar-1868931789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, борзя, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Борзя, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крупный пожар в забайкальском городе Борзя локализовали
Пожар в девяти домах и котельной в забайкальском городе Борзя локализовали