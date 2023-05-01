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Стала известна предварительная причина пожара в городе Борзя в Забайкалье
Стала известна предварительная причина пожара в городе Борзя в Забайкалье - РИА Новости, 01.05.2023
Стала известна предварительная причина пожара в городе Борзя в Забайкалье
Возгорание на свалке стало предварительной причиной пожара в городе Борзя Забайкальского края, где пострадали 10 домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T10:18
2023-05-01T10:18
2023-05-01T10:18
происшествия
борзя
забайкальский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 1 мая - РИА Новости. Возгорание на свалке стало предварительной причиной пожара в городе Борзя Забайкальского края, где пострадали 10 домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Ранее МЧС сообщило о возгорании девяти домов в городе Борзя. Полиция начала эвакуацию жителей. Позднее огонь дошел до модульной котельной. Следователи возбудили уголовное дело о халатности и сообщили об увеличении пострадавших домов до 10. "Предварительно, пожар произошел из-за возгорания на свалке. Огонь распространился на дома", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221120/pozhar-1832966653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, борзя, забайкальский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Борзя, Забайкальский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Стала известна предварительная причина пожара в городе Борзя в Забайкалье
Возгорание на свалке стало предварительной причиной пожара в городе Борзя в Забайкалье