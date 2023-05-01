https://ria.ru/20230501/pozhar-1868940729.html

В Забайкалье возбудили дело о халатности из-за пожара в городе Борзя

В Забайкалье возбудили дело о халатности из-за пожара в городе Борзя - РИА Новости, 01.05.2023

В Забайкалье возбудили дело о халатности из-за пожара в городе Борзя

Уголовное дело о халатности возбудили в Забайкальском крае, где произошло возгорание 10 домов в городе Борзя, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T10:02

2023-05-01T10:02

2023-05-01T10:02

происшествия

борзя

забайкальский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/01/1868939453_0:403:1586:1295_1920x0_80_0_0_e868d05fed2b4c9dbeb167b24ee91993.jpg

ЧИТА, 1 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Забайкальском крае, где произошло возгорание 10 домов в городе Борзя, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. Ранее МЧС сообщило о возгорании девяти домов в городе Борзя. Полиция начала эвакуацию жителей. Позднее огонь дошел до модульной котельной. "В городе Борзя ландшафтный пожар перешел на жилые дома. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ – халатность", - говорится в сообщении. Уточняется, что у следствия имеются данные о том, что огнем повреждены не менее десяти домов, помещение магазина и местная котельная. Следователи установят размер причиненного ущерба, признают потерпевшими и допросят собственников пострадавшего имущества. "Кроме того, следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, а также администрации муниципального района по обеспечению противопожарной безопасности", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230429/derevnya-1868770773.html

https://ria.ru/20230428/obvinenie-1868611155.html

борзя

забайкальский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, борзя, забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)