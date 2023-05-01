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В Забайкалье возбудили дело о халатности из-за пожара в городе Борзя - РИА Новости, 01.05.2023
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10:02 01.05.2023
https://ria.ru/20230501/pozhar-1868940729.html
В Забайкалье возбудили дело о халатности из-за пожара в городе Борзя
В Забайкалье возбудили дело о халатности из-за пожара в городе Борзя - РИА Новости, 01.05.2023
В Забайкалье возбудили дело о халатности из-за пожара в городе Борзя
Уголовное дело о халатности возбудили в Забайкальском крае, где произошло возгорание 10 домов в городе Борзя, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T10:02
2023-05-01T10:02
происшествия
борзя
забайкальский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 1 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Забайкальском крае, где произошло возгорание 10 домов в городе Борзя, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. Ранее МЧС сообщило о возгорании девяти домов в городе Борзя. Полиция начала эвакуацию жителей. Позднее огонь дошел до модульной котельной. "В городе Борзя ландшафтный пожар перешел на жилые дома. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ – халатность", - говорится в сообщении. Уточняется, что у следствия имеются данные о том, что огнем повреждены не менее десяти домов, помещение магазина и местная котельная. Следователи установят размер причиненного ущерба, признают потерпевшими и допросят собственников пострадавшего имущества. "Кроме того, следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, а также администрации муниципального района по обеспечению противопожарной безопасности", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230429/derevnya-1868770773.html
https://ria.ru/20230428/obvinenie-1868611155.html
борзя
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происшествия, борзя, забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Борзя, Забайкальский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Забайкалье возбудили дело о халатности из-за пожара в городе Борзя

В Забайкалье возбудили дело о халатности из-за возгорания десяти домов в городе Борзя

© Кадр видео очевидцаПожар 9 жилых домов в городе Борзя Забайкальского края. Кадр видео
Пожар 9 жилых домов в городе Борзя Забайкальского края. Кадр видео
© Кадр видео очевидца
Пожар 9 жилых домов в городе Борзя Забайкальского края. Кадр видео
Читать ria.ru в
ЧИТА, 1 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Забайкальском крае, где произошло возгорание 10 домов в городе Борзя, сообщили в пресс-службе регионального СУСК.
Ранее МЧС сообщило о возгорании девяти домов в городе Борзя. Полиция начала эвакуацию жителей. Позднее огонь дошел до модульной котельной.
"В городе Борзя ландшафтный пожар перешел на жилые дома. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ – халатность", - говорится в сообщении.
Уточняется, что у следствия имеются данные о том, что огнем повреждены не менее десяти домов, помещение магазина и местная котельная.
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Следователи установят размер причиненного ущерба, признают потерпевшими и допросят собственников пострадавшего имущества.
"Кроме того, следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, а также администрации муниципального района по обеспечению противопожарной безопасности", - добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияБорзяЗабайкальский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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