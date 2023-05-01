https://ria.ru/20230501/pozhar-1868938338.html

В городе Борзя в Забайкалье загорелись десять домов

В городе Борзя в Забайкалье загорелись десять домов - РИА Новости, 01.05.2023

В городе Борзя в Забайкалье загорелись десять домов

В городе Борзя Забайкальского края загорелись десять жилых домов, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T09:46

2023-05-01T09:46

2023-05-01T13:07

забайкальский край

борзя

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧИТА, 1 мая — РИА Новости. В городе Борзя Забайкальского края загорелись десять жилых домов, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. "На месте работают 48 человек и шесть единиц техники — от МЧС России, ГУ "Забайкалпожспас", добровольной пожарной дружины, военной части города", — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Огонь также перекинулся на модульную котельную, пострадали крыша, запасы угля и гаражи.Позднее в СК сообщили, что пожар распространился на магазин."Предварительно, пожар произошел из-за возгорания на свалке. Огонь распространился на дома", — уточнили в ГУ МЧС.Как уточнили в МЧС, погибших и пострадавших нет. Тушение осложняет сильный ветер до 23 метров в секунду. Часть города, где бушует пожар, обесточили до окончания работы спасателей.К месту происшествия направили еще 36 человек, девять единиц техники и пожарный поезд.Также к ликвидации инцидента подключили полицию.Действия полицейских на месте координирует руководитель отдела Анатолий Родионов.СК по Забайкалью возбудил уголовное дело по статье о халатности."Следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, а также администрации муниципального района по обеспечению противопожарной безопасности", — сообщили в ведомстве.Сотрудники СК также установят размер причиненного ущерба, допросят и признают потерпевшими собственников пострадавшего имущества.

https://ria.ru/20230430/pozhar-1868809486.html

https://ria.ru/20230501/pozhar-1868931789.html

забайкальский край

борзя

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

забайкальский край, борзя, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)