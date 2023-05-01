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В городе Борзя в Забайкалье загорелись десять домов - РИА Новости, 01.05.2023
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09:46 01.05.2023 (обновлено: 13:07 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/pozhar-1868938338.html
В городе Борзя в Забайкалье загорелись десять домов
В городе Борзя в Забайкалье загорелись десять домов - РИА Новости, 01.05.2023
В городе Борзя в Забайкалье загорелись десять домов
В городе Борзя Забайкальского края загорелись десять жилых домов, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T09:46
2023-05-01T13:07
забайкальский край
борзя
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 1 мая — РИА Новости. В городе Борзя Забайкальского края загорелись десять жилых домов, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. "На месте работают 48 человек и шесть единиц техники — от МЧС России, ГУ "Забайкалпожспас", добровольной пожарной дружины, военной части города", — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Огонь также перекинулся на модульную котельную, пострадали крыша, запасы угля и гаражи.Позднее в СК сообщили, что пожар распространился на магазин."Предварительно, пожар произошел из-за возгорания на свалке. Огонь распространился на дома", — уточнили в ГУ МЧС.Как уточнили в МЧС, погибших и пострадавших нет. Тушение осложняет сильный ветер до 23 метров в секунду. Часть города, где бушует пожар, обесточили до окончания работы спасателей.К месту происшествия направили еще 36 человек, девять единиц техники и пожарный поезд.Также к ликвидации инцидента подключили полицию.Действия полицейских на месте координирует руководитель отдела Анатолий Родионов.СК по Забайкалью возбудил уголовное дело по статье о халатности."Следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, а также администрации муниципального района по обеспечению противопожарной безопасности", — сообщили в ведомстве.Сотрудники СК также установят размер причиненного ущерба, допросят и признают потерпевшими собственников пострадавшего имущества.
https://ria.ru/20230430/pozhar-1868809486.html
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забайкальский край, борзя, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Забайкальский край, Борзя, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В городе Борзя в Забайкалье загорелись десять домов

Спасатели ликвидируют возгорание десяти жилых домов в городе Борзя в Забайкалье

© Фото : ГУ МЧС по Забайкальскому краюПожар в городе Борзя Забайкальского края
Пожар в городе Борзя Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© Фото : ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Пожар в городе Борзя Забайкальского края
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ЧИТА, 1 мая — РИА Новости. В городе Борзя Забайкальского края загорелись десять жилых домов, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
"На месте работают 48 человек и шесть единиц техники — от МЧС России, ГУ "Забайкалпожспас", добровольной пожарной дружины, военной части города", — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Огонь также перекинулся на модульную котельную, пострадали крыша, запасы угля и гаражи.
Позднее в СК сообщили, что пожар распространился на магазин.
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"Предварительно, пожар произошел из-за возгорания на свалке. Огонь распространился на дома", — уточнили в ГУ МЧС.
Как уточнили в МЧС, погибших и пострадавших нет. Тушение осложняет сильный ветер до 23 метров в секунду. Часть города, где бушует пожар, обесточили до окончания работы спасателей.
К месту происшествия направили еще 36 человек, девять единиц техники и пожарный поезд.
Также к ликвидации инцидента подключили полицию.
«
"Поднят весь личный состав отдела МВД России по Борзинскому району. Более 70 сотрудников помогают пожарным. Полицейские проводят оповещение населения, помогают эвакуироваться гражданам", — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Действия полицейских на месте координирует руководитель отдела Анатолий Родионов.
СК по Забайкалью возбудил уголовное дело по статье о халатности.
"Следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, а также администрации муниципального района по обеспечению противопожарной безопасности", — сообщили в ведомстве.
Сотрудники СК также установят размер причиненного ущерба, допросят и признают потерпевшими собственников пострадавшего имущества.
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Забайкальский крайБорзяПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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