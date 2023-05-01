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В Приангарье за сутки потушили три пожара вблизи населенных пунктов
В Приангарье за сутки потушили три пожара вблизи населенных пунктов - РИА Новости, 01.05.2023
В Приангарье за сутки потушили три пожара вблизи населенных пунктов
В Иркутской области за сутки ликвидировали три пожара, которые возникли вблизи населенных пунктов, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T09:00
2023-05-01T09:00
2023-05-01T09:00
происшествия
иркутская область
природные пожары в россии
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ИРКУТСК, 1 мая - РИА Новости. В Иркутской области за сутки ликвидировали три пожара, которые возникли вблизи населенных пунктов, сообщила пресс-служба правительства региона. "За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области обнаружено и ликвидировано три возгорания. Все возгорания возникли вблизи населенных пунктов предположительно из-за неосторожного обращения людей с огнем", - говорится в сообщении. Благодаря оперативному обнаружению и слаженной работе пожарных общая площадь возгорания составила менее 6 гектаров. С 29 апреля в большинстве районов Иркутской области введен особый противопожарный режим в лесах. Запрещено любое использование открытого огня, сжигание сухой травы и мусора.
https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868710106.html
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, природные пожары в россии
Происшествия, Иркутская область, Природные пожары в России
В Приангарье за сутки потушили три пожара вблизи населенных пунктов
В Приангарье за сутки потушили три лесных пожара вблизи населенных пунктов
ИРКУТСК, 1 мая - РИА Новости. В Иркутской области за сутки ликвидировали три пожара, которые возникли вблизи населенных пунктов, сообщила пресс-служба правительства региона.
"За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области
обнаружено и ликвидировано три возгорания. Все возгорания возникли вблизи населенных пунктов предположительно из-за неосторожного обращения людей с огнем", - говорится в сообщении.
Благодаря оперативному обнаружению и слаженной работе пожарных общая площадь возгорания составила менее 6 гектаров.
С 29 апреля в большинстве районов Иркутской области введен особый противопожарный режим в лесах. Запрещено любое использование открытого огня, сжигание сухой травы и мусора.
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