https://ria.ru/20230501/pozhar-1868931789.html

В Приангарье за сутки потушили три пожара вблизи населенных пунктов

В Приангарье за сутки потушили три пожара вблизи населенных пунктов - РИА Новости, 01.05.2023

В Приангарье за сутки потушили три пожара вблизи населенных пунктов

В Иркутской области за сутки ликвидировали три пожара, которые возникли вблизи населенных пунктов, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T09:00

2023-05-01T09:00

2023-05-01T09:00

происшествия

иркутская область

природные пожары в россии

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ИРКУТСК, 1 мая - РИА Новости. В Иркутской области за сутки ликвидировали три пожара, которые возникли вблизи населенных пунктов, сообщила пресс-служба правительства региона. "За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области обнаружено и ликвидировано три возгорания. Все возгорания возникли вблизи населенных пунктов предположительно из-за неосторожного обращения людей с огнем", - говорится в сообщении. Благодаря оперативному обнаружению и слаженной работе пожарных общая площадь возгорания составила менее 6 гектаров. С 29 апреля в большинстве районов Иркутской области введен особый противопожарный режим в лесах. Запрещено любое использование открытого огня, сжигание сухой травы и мусора.

https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868710106.html

иркутская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, иркутская область, природные пожары в россии