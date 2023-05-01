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Пошлина на экспорт нефти из России увеличится на десять центов
Пошлина на экспорт нефти из России увеличится на десять центов - РИА Новости, 01.05.2023
Пошлина на экспорт нефти из России увеличится на десять центов
Пошлина на экспорт нефти и темных нефтепродуктов из России с 1 мая повышается на десять центов — до 14,4 доллара за тонну, следует из данных Минэкономразвития. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T05:38
2023-05-01T05:38
2023-05-01T05:47
экономика
цены на нефть
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
urals
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти и темных нефтепродуктов из России с 1 мая повышается на десять центов — до 14,4 доллара за тонну, следует из данных Минэкономразвития. Средняя цена на нефть Urals за период с 15 марта по 14 апреля составила 51,15 доллара за баррель, или 373,4 доллара за тонну. Месяцем ранее баррель основной российской экспортной марки стоил 50,8 доллара. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 4,2 доллара за тонну. Сбор на экспорт товарного бензина составит 4,3 доллара, прямогонного (нафта) — 7,9 доллара. Налог на вывоз сжиженного газа и на чистые фракции СУГ с 1 мая останется нулевой. Пошлина на кокс составит 0,9 доллара за тонну.
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экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), urals
Экономика, Цены на нефть, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Urals
Пошлина на экспорт нефти из России увеличится на десять центов
Минэкономразвития: пошлина на экспорт нефти увеличится до 14,4 долларов за тонну
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти и темных нефтепродуктов из России с 1 мая повышается на десять центов — до 14,4 доллара за тонну, следует из данных Минэкономразвития.
Средняя цена на нефть Urals за период с 15 марта по 14 апреля составила 51,15 доллара за баррель, или 373,4 доллара за тонну. Месяцем ранее баррель основной российской экспортной марки стоил 50,8 доллара.
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Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 4,2 доллара за тонну. Сбор на экспорт товарного бензина составит 4,3 доллара, прямогонного (нафта) — 7,9 доллара.
Налог на вывоз сжиженного газа и на чистые фракции СУГ с 1 мая останется нулевой. Пошлина на кокс составит 0,9 доллара за тонну.
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