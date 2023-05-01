https://ria.ru/20230501/poshlina-1868923620.html

Пошлина на экспорт нефти из России увеличится на десять центов

Пошлина на экспорт нефти из России увеличится на десять центов - РИА Новости, 01.05.2023

Пошлина на экспорт нефти из России увеличится на десять центов

Пошлина на экспорт нефти и темных нефтепродуктов из России с 1 мая повышается на десять центов — до 14,4 доллара за тонну, следует из данных Минэкономразвития. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T05:38

2023-05-01T05:38

2023-05-01T05:47

экономика

цены на нефть

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

urals

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти и темных нефтепродуктов из России с 1 мая повышается на десять центов — до 14,4 доллара за тонну, следует из данных Минэкономразвития. Средняя цена на нефть Urals за период с 15 марта по 14 апреля составила 51,15 доллара за баррель, или 373,4 доллара за тонну. Месяцем ранее баррель основной российской экспортной марки стоил 50,8 доллара. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 4,2 доллара за тонну. Сбор на экспорт товарного бензина составит 4,3 доллара, прямогонного (нафта) — 7,9 доллара. Налог на вывоз сжиженного газа и на чистые фракции СУГ с 1 мая останется нулевой. Пошлина на кокс составит 0,9 доллара за тонну.

https://ria.ru/20230414/vvp-1865355516.html

https://ria.ru/20230428/neft-1868575414.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), urals