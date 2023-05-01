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Во Франции на первомайских демонстрациях пострадали более ста полицейских - РИА Новости, 01.05.2023
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21:45 01.05.2023 (обновлено: 21:48 01.05.2023)
https://ria.ru/20230501/politseyskie-1869028640.html
Во Франции на первомайских демонстрациях пострадали более ста полицейских
Во Франции на первомайских демонстрациях пострадали более ста полицейских - РИА Новости, 01.05.2023
Во Франции на первомайских демонстрациях пострадали более ста полицейских
Более 100 полицейских и жандармов получили ранения на первомайских демонстрациях во Франции, сообщает в понедельник МВД республики. РИА Новости, 01.05.2023
2023-05-01T21:45
2023-05-01T21:48
праздник весны и труда
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Более 100 полицейских и жандармов получили ранения на первомайских демонстрациях во Франции, сообщает в понедельник МВД республики. "Сто восемь полицейских и жандармов получили ранения сегодня во Франции, один из них получил серьезные ожоги из-за коктейля Молотова", - говорится в сообщении министерства в Twitter. Во Франции в понедельник прошли масштабные первомайские демонстрации. Как передавал корреспондент РИА Новости, в Париже сразу после старта шествия начались жесткие стычки радикалов black bloc с правоохранителями, полиция применила слезоточивый газ, а позднее водометы. Радикалы закидывали стражей порядка петардами, шариками с краской и бутылками, а также крушили витрины банков и других предприятий. По данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в манифестациях по всей стране приняли участие 2,3 миллиона человек, из них 550 тысяч - в Париже. По данным МВД, в демонстрациях по всей Франции участвовали более 700 тысяч человек, в Париже - 112 тысяч. В ходе манифестаций задержаны 180 демонстрантов, из них 53 - в Париже. Ведущие профсоюзы Франции призвали сделать 1 мая днем "беспрецедентной народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость". Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день президент подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. Пенсионная реформа вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями.
https://ria.ru/20230429/parizh-1868657105.html
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праздник весны и труда, франция, париж, в мире
Праздник Весны и Труда, Франция, Париж, В мире
Во Франции на первомайских демонстрациях пострадали более ста полицейских

В МВД Франции сообщили, что на первомайских демонстрациях пострадали более ста полицейских

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на акции протеста в Париже
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста в Париже - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Более 100 полицейских и жандармов получили ранения на первомайских демонстрациях во Франции, сообщает в понедельник МВД республики.
"Сто восемь полицейских и жандармов получили ранения сегодня во Франции, один из них получил серьезные ожоги из-за коктейля Молотова", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
Протесты против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
В мэрии Парижа оценили ущерб от протестов против пенсионной реформы
29 апреля, 09:02
Во Франции в понедельник прошли масштабные первомайские демонстрации. Как передавал корреспондент РИА Новости, в Париже сразу после старта шествия начались жесткие стычки радикалов black bloc с правоохранителями, полиция применила слезоточивый газ, а позднее водометы. Радикалы закидывали стражей порядка петардами, шариками с краской и бутылками, а также крушили витрины банков и других предприятий.
По данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в манифестациях по всей стране приняли участие 2,3 миллиона человек, из них 550 тысяч - в Париже. По данным МВД, в демонстрациях по всей Франции участвовали более 700 тысяч человек, в Париже - 112 тысяч. В ходе манифестаций задержаны 180 демонстрантов, из них 53 - в Париже.
Ведущие профсоюзы Франции призвали сделать 1 мая днем "беспрецедентной народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость".
Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день президент подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале.
Пенсионная реформа вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями.
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