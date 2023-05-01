https://ria.ru/20230501/politseyskie-1869028640.html

Во Франции на первомайских демонстрациях пострадали более ста полицейских

Во Франции на первомайских демонстрациях пострадали более ста полицейских - РИА Новости, 01.05.2023

Во Франции на первомайских демонстрациях пострадали более ста полицейских

Более 100 полицейских и жандармов получили ранения на первомайских демонстрациях во Франции, сообщает в понедельник МВД республики. РИА Новости, 01.05.2023

2023-05-01T21:45

2023-05-01T21:45

2023-05-01T21:48

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ПАРИЖ, 1 мая - РИА Новости. Более 100 полицейских и жандармов получили ранения на первомайских демонстрациях во Франции, сообщает в понедельник МВД республики. "Сто восемь полицейских и жандармов получили ранения сегодня во Франции, один из них получил серьезные ожоги из-за коктейля Молотова", - говорится в сообщении министерства в Twitter. Во Франции в понедельник прошли масштабные первомайские демонстрации. Как передавал корреспондент РИА Новости, в Париже сразу после старта шествия начались жесткие стычки радикалов black bloc с правоохранителями, полиция применила слезоточивый газ, а позднее водометы. Радикалы закидывали стражей порядка петардами, шариками с краской и бутылками, а также крушили витрины банков и других предприятий. По данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в манифестациях по всей стране приняли участие 2,3 миллиона человек, из них 550 тысяч - в Париже. По данным МВД, в демонстрациях по всей Франции участвовали более 700 тысяч человек, в Париже - 112 тысяч. В ходе манифестаций задержаны 180 демонстрантов, из них 53 - в Париже. Ведущие профсоюзы Франции призвали сделать 1 мая днем "беспрецедентной народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость". Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день президент подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. Пенсионная реформа вызвала волну протестов по всей Франции, которые сопровождались столкновениями демонстрантов с сотрудниками полиции, погромами, беспорядками и задержаниями.

https://ria.ru/20230429/parizh-1868657105.html

https://ria.ru/20230501/manifestatsiya-1869014870.html

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праздник весны и труда, франция, париж, в мире